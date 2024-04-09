США хотят увеличить поток гуманитарных грузов в сектор Газа

Соединенные Штаты усиливают давление на Израиль, чтобы увеличить поток грузов с гуманитарной помощью в сектор Газа до 350 машин в сутки.

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Об этом информирует Reuters.

Директор ЦРУ Уильям Бернс на выходных посетил Египет, где провел переговоры по обеспечению освобождения задерживаемых в Газе заложников, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Он также заявил, что Вашингтон настаивает на увеличении потока автомобилей с гуманитарной помощью с 300 до 350 в сутки. Кроме того, Соединенные Штаты хотят усилить меры безопасности для сотрудников гуманитарных организаций после того, как на прошлой неделе погибли семь сотрудников World Central Kitchen после удара Израиля.

"Очевидно, что нам нужно, чтобы это число увеличилось, и нам нужно, чтобы оно сохранялось, чтобы справиться с тяжелой гуманитарной ситуацией", – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что у Байдена отреагировали на вывод израильских войск с юга Газы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Иран обещает "наказать" Израиль после ударов по своему представительству в Дамаске.

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