США хотят увеличить производство артиллерийских снарядов из-за войны в Украине

США через два года планируют увеличить ежемесячное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Билл Лаплант, пишет Укринформ со ссылкой на Reuters.

Мы собираемся выйти на 100 тыс. в месяц в 2025 году. Еще шесть-восемь месяцев назад мы заключали 14 тыс. контрактов в месяц, сегодня заключаем ежемесячно 28 тыс. контрактов», – сказал он.

Спрос на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды резко возрос после полномасштабного российского вторжения в Украину. Следовательно, запасы союзников для собственной обороны иссякли, поскольку они передают оружие Киеву.

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По данным Пентагона, США с начала полномасштабной войны предоставили Украине более 2 млн. таких снарядов.

Напомним, Соединенные Штаты заявили, что передают Украине боеприпасы с обедненным ураном для защиты страны от российских захватчиков и уверены, что украинцы будут использовать их ответственно.

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