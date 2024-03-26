США и Британия обвиняют Китай в масштабной кибератаке, которая могла поразить миллионы людей

Мишенями стали даже супруги высокопоставленных чиновников США и законодателей.

США и Великобритания обвинили Пекин в широкомасштабной кампании кибершпионажа, которая якобы поразила миллионы людей, включая законодателей, ученых и журналистов, а также ряд компаний.

Об этом пишет Reuters.

Американские чиновники заявили, что шпионаж хакеров, который проводился в течение более десяти лет, скомпрометировал оборонных подрядчиков, диссидентов и ряд американских компаний, включая американские металлургические, энергетические и швейные компании.

Среди целей были ведущие поставщики мобильного телефонного оборудования и беспроводных технологий 5G. По словам официальных лиц, мишенями стали даже супруги высокопоставленных чиновников США и законодателей.

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Целью глобальной хакерской операции было "подавить критиков китайского режима, скомпрометировать государственные учреждения и похитить коммерческие тайны", — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

В раскрытом в понедельник обвинительном акте против семи подозреваемых китайских хакеров прокуроры США в суде заявили, что хакерство привело к подтвержденному или потенциальному взлому рабочих учетных записей, личных электронных писем, онлайн-хранилища и записей принадлежащих миллионам телефонных звонков.

Официальные лица в Лондоне обвинили APT31 в изломе британских законодателей, критикующих Китай, и заявили, что вторая группа китайских шпионов стоит за взломом британской избирательной службы, которая отдельно скомпрометировала данные еще миллионов человек в Соединенном Королевстве.

Китайские дипломаты в Британии и США отвергли обвинения как необоснованные. Посольство Китая в Лондоне назвало обвинение "полностью сфабрикованной и злобной клеветой".

В заявлении Министерства финансов США говорится, что санкции касаются компании Wuhan Xiaoruizhi Science and Technology, а также двух граждан Китая.

"Сегодняшнее объявление разоблачает непрерывные и дерзкие усилия Китая, направленные на подрыв кибербезопасности нашей страны и направленные против американцев и наших инноваций", — заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

Между Китаем и США растет напряжение

Между Пекином и Вашингтоном растет напряженность из-за проблем, связанных с кибершпионажем, поскольку западные спецслужбы все чаще бьют тревогу относительно вероятной хакерской деятельности, поддерживаемой Китаем.

В последние годы Китай также начал заявлять о возможных хакерских операциях Запада. К примеру, в прошлом году Министерство государственной безопасности заявило, что Агентство национальной безопасности США неоднократно проникало в китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies.

Ранее сообщалось, что российская хакерская группа Fancy Bear нацелила кибератаки на европейские правительства, о чем предупредила организация по киберреагированию в ЕС.

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