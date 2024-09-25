США и другие члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступала в Альянс – Эрдоган

Отношения России с Турцией продолжаются в политической, экономической, культурной областях, а также в сфере оборонной промышленности, отметил Эрдоган.

Турция намерена "без спешки" рассматривать вопрос вступления Украины в НАТО. В то же время, часть стран якобы выступает против украинского членства.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для NBC News.

По словам Эрдогана, США и другие страны НАТО "не хотят, чтобы Украина была государством-членом".

"Это не те вопросы, с которыми нужно спешить. И когда мы принимаем решение, мы всегда учитываем позицию других стран-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и принимаем окончательное решение соответственно", – заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция будет следить за развитием событий, обсуждениями и придет к окончательному решению по этому вопросу.

В то же время турецкий президент отметил, что отношения России с Турцией продолжаются в политической, экономической, культурной областях, а также в сфере оборонной промышленности.

"У них (отношениях с РФ – ред.) много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается, и с каждым днем эти отношения расширяются в экономическом плане", – добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом напомнил об обязательствах стран-членов Альянса перед Украиной.

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