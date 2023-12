США и ЕС хотят помогать Украине конфискованными активами РФ – NYT

Соединенные Штаты Америки начали срочные консультации с союзниками по использованию $300 млрд активов Центрального Банка РФ для помощи Украине.

Об этом сообщает издание The New York Times. То же пишут и в Financial Times.

По информации журналистов, американские чиновники предлагают передать Украине замороженные в Европе активы Центробанка РФ как "аванс" компенсации за ущерб от полномасштабной войны.

"Эта сумма денег, о которой мы здесь говорим, просто меняет игру", – сказал Филипп Зеликов, представитель Госдепартамента в обеих администрациях Буша и старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета.

По мнению NYT, изъятие столь крупной суммы денег у другого государства было бы беспрецедентным, и такое действие может иметь непредсказуемые правовые и экономические последствия. Это почти наверняка приведет к судебным искам и мести со стороны России.

В знак того, что некоторые европейские страны готовы продолжить конфискацию российских активов, на этой неделе немецкие прокуроры изъяли около 790 миллионов долларов с находившейся под санкциями ЕС франкфуртского банковского счета российской финансовой компании.

Однако в администрации Байдена публично почти не говорят о ходе переговоров по конфискации российских активов.

Источники издания утверждают, что Белый дом настаивает на том, чтобы страны "Большой семерки" – Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония – выработали стратегию использования российских средств до 24 февраля – второй годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Среди вариантов, обсуждаемых западными странами, — непосредственный арест активов и передача их Украине, использование полученных процентов и других доходов от активов, хранящихся в европейских финансовых учреждениях, в пользу Украины или использование активов в качестве залога для кредитов Украине. Конфискованные российские активы могут выделить траншами, например через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития.

В общей сложности речь идет о почти 300 миллиардах долларов.

Ранее в США подтвердили, что рассматривают возможность конфискации российских активов в пользу Украины.

В свою очередь в Офисе президента заявили, что рассчитывают на получение Украиной ежегодно до $15 млрд доходов за счет конфисковых российских активов.

