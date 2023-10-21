США и ЕС уговорили Израиль отложить наземную операцию в Газе — Bloomberg

Израиль сначала был против подобной инициативы, но позже согласился отложить операцию.
Соединенные Штаты и Евросоюз призывают власти Израиля отложить проведение наземной операции на территории Газы, чтобы успеть провести переговоры по освобождению заложников через посредство Катара.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Журналисты сообщили, что переговоры с террористической группировкой ХАМАС об освобождении заложников "деликатны и могут закончиться провалом". Вместе с тем есть надежда, что боевики отпустят хотя бы часть гражданских заложников в одностороннем порядке.
Издание сообщает, что Израиль сначала был против подобной инициативы, но позже согласился отложить операцию под давлением Вашингтона. Также Израиль изменил подход к операции на "может снизить потери среди гражданского населения".
В США опасаются, что жестокая наземная операция может обострить напряженность в регионе, после чего к войне будут привлечены боевики Ирана и Ливана. В этом случае США придется лично вмешиваться в боевые действия.
Напомним, ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена заявили, что армия Штатов не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден обратился к американцам с призывом поддержать Украину и Израиль.
Читайте также: