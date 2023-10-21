США и ЕС уговорили Израиль отложить наземную операцию в Газе — Bloomberg

Израиль сначала был против подобной инициативы, но позже согласился отложить операцию.

Соединенные Штаты и Евросоюз призывают власти Израиля отложить проведение наземной операции на территории Газы, чтобы успеть провести переговоры по освобождению заложников через посредство Катара.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Журналисты сообщили, что переговоры с террористической группировкой ХАМАС об освобождении заложников "деликатны и могут закончиться провалом". Вместе с тем есть надежда, что боевики отпустят хотя бы часть гражданских заложников в одностороннем порядке.

Издание сообщает, что Израиль сначала был против подобной инициативы, но позже согласился отложить операцию под давлением Вашингтона. Также Израиль изменил подход к операции на "может снизить потери среди гражданского населения".

В США опасаются, что жестокая наземная операция может обострить напряженность в регионе, после чего к войне будут привлечены боевики Ирана и Ливана. В этом случае США придется лично вмешиваться в боевые действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена заявили, что армия Штатов не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден обратился к американцам с призывом поддержать Украину и Израиль.

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