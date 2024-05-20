США и Европа приближаются к использованию российских активов для помощи Украине – NYT

Министры финансов G7 встретятся в Италии с намерением завершить разработку плана по использованию активов РФ в пользу Украины.

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Еллен заявила, что "наиболее многообещающей" идеей для предоставления Украине ссуды от страны G7 будет та, которую обеспечат доходами и процентами, полученными от замороженных российских активов в Европе.

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Об этом пишет издание The New York Times.

Она отметила, что вместе с озвученным вариантом использования 300 миллиардов долларов замороженных российских активов на рассмотрении есть еще несколько вариантов.

На этой неделе министры финансов G7 встретятся в Италии с намерением завершить разработку плана, который будет передан главам государств перед встречей лидеров группы в следующем месяце.

"Я считаю, что мы видим значительный интерес среди всех наших партнеров в структуре займа, которая обеспечит поток неожиданных прибылей. Это создаст значительную первоначальную сумму, которая поможет удовлетворить потребности, которые, по нашему мнению, Украина будет иметь как в военном плане, так и в плане реконструкции", — сказала Йеллен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Euroclear рассказали, когда российские активы будут конфискованы в пользу Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шольц заявил, что 90% доходов от российских активов пойдут на покупку оружия для ВСУ.

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