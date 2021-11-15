США и Франция обсудили военную деятельность России в Украине и близ ее границ

США и Франция обсудили военную деятельность России в Украине и близ ее границ

Страны озвучили неизменную решительную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом информацию о военной деятельности России в Украине и близ ее границ.

Об этом заявил представитель американского Госдепа Нед Прайс.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен вчера разговаривал с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, чтобы обсудить сообщения о российской военной деятельности на Украине и вблизи нее, а также неизменную решительную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

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Также Блинкен и Ле Дриан обсудили совместные усилия в отношении ядерной программы Ирана.

Напомним, на днях американское издание Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с мнением Белого дома, сообщило, что необычная военная активность Российской Федерации у границы с Украиной, за которой следят в Вашингтоне, может свидетельствовать о запланированном вторжении.

В Москве заявили, что они "вправе собирать войска там, где хотят".

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