США и Франция обсудили военную деятельность России в Украине и близ ее границ

Страны озвучили неизменную решительную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом информацию о военной деятельности России в Украине и близ ее границ.
Об этом заявил представитель американского Госдепа Нед Прайс.
"Государственный секретарь Энтони Блинкен вчера разговаривал с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, чтобы обсудить сообщения о российской военной деятельности на Украине и вблизи нее, а также неизменную решительную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Также Блинкен и Ле Дриан обсудили совместные усилия в отношении ядерной программы Ирана.
Напомним, на днях американское издание Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с мнением Белого дома, сообщило, что необычная военная активность Российской Федерации у границы с Украиной, за которой следят в Вашингтоне, может свидетельствовать о запланированном вторжении.
В Москве заявили, что они "вправе собирать войска там, где хотят".
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