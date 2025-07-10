США и Германия на грани торговой войны: как это повлияет на поддержку Украины

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц делает все возможное во избежание торговой войны между Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил Роман Гончаренко, обозреватель Deutsche Welle, парламентский корреспондент в Берлине.

Мерц пытается сохранить трансатлантическое единство, чтобы не допустить негативного влияния на помощь Украине.

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В частности, речь идет об угрозе нового тарифного или таможенного спора между Вашингтоном и Брюсселем, который, по мнению немецкой стороны, может сильно ударить не только по экономике ЕС, но и по оборонным программам поддержки Киева.

«Фридрих Мерц делает все, чтобы убедить американскую сторону, в том числе Дональда Трампа, не прекращать военную помощь Украине. Европа даже готова оплачивать часть расходов», — отметил Гончаренко.

По его словам, еще на саммите НАТО в Гааге Мерцу удалось избежать серьезного геополитического кризиса. США не вышли из Альянса, а поддержка Украины, хоть и с перебоями, продолжилась. Однако риски остаются высокими.

«Торговая война может перечеркнуть все усилия. Если Вашингтон и Брюссель не найдут компромисс, это повлияет не только на санкционную политику против России, но и на скорость и объем поставок оружия Киеву», — подчеркнул журналист.

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Мерц тоже пытается сохранить единство самого Евросоюза, ведь экономический кризис или раскол между союзниками играет на руку Москве.

Хотя предыдущие усилия Мерца не всегда приносили желаемый результат — как в случае слабых санкций со стороны ЕС, когда США остались в стороне — канцлер продолжает диалог с Белым домом и Трампом, надеясь, что общая линия по Украине будет сохранена.

Напомним, Мерц призвал власти Словакии прекратить препятствовать принятию очередного, 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. По его словам, все другие страны ЕС уже выразили согласие, и только позиция Братиславы тормозит процесс.

Мерц подчеркнул, что санкции остаются ключевым инструментом политического и экономического давления на Кремль для принуждения к прекращению агрессии против Украины.

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