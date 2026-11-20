Борис Писториус / © Associated Press

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Министр обороны Германии Борис Писториус принес извинения заместителю министра обороны США Элбриджу Колби за чрезмерно резкие высказывания в связи с его критикой украинских дальнобойных ударов по территории России. В то же время немецкий чиновник подчеркнул, что не изменил своей позиции относительно необходимости таких атак, и стороны остались при разных взглядах на этот вопрос.

Об этом Писториус рассказал в интервью изданию Politico.

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По словам немецкого министра, в среду вечером он провел телефонный разговор с Колби, который отвечает в Пентагоне за оборонную политику. В ходе беседы Писториус лично извинился за формулировку, которую он использовал во время публичной дискуссии на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

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«Я извинился за свой выбор слов», — сообщил он.

Речь идет о заявлении, с которым Писториус выступил после встречи союзников Украины во вторник. Тогда Колби выразил сомнения в эффективности украинских дальнобойных ударов по российской нефтяной инфраструктуре и другим объектам. Представитель Пентагона утверждал, что такие атаки мало влияют на завершение войны и сдерживание продвижения российских войск.

В ответ Писториус назвал критику украинских ударов по стратегическим военным целям «довольно глупой вещью». В пятницу он признал, что высказался неуместно, объяснив это неудачным подбором слов во время ответа на английском языке.

«Мне не следовало этого делать», — добавил министр.

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В то же время он подчеркнул, что не отказывается от поддержки украинских атак вглубь России. По его словам, во время беседы с Колби оба чиновника согласились с тем, что у них разные взгляды и каждый останется при своём мнении.

Германия поддерживает украинские удары на большие расстояния

Писториус подчеркнул, что решение о применении дальнобойного оружия должны принимать сами украинцы. Германия, по его словам, помогает Киеву разрабатывать и производить вооружение, позволяющее наносить такие удары, но не определяет, как именно Украина должна его использовать.

Немецкий министр охарактеризовал украинские атаки на территории России как целенаправленные и стратегические, не направленные против гражданского населения. Он противопоставил их российским ударам по украинской энергетической инфраструктуре, системам электро- и водоснабжения.

Писториус также заверил, что спор с Колби не повредит сотрудничеству Берлина и Вашингтона в области обороны. Он назвал американского чиновника важным собеседником и отметил, что Германия и США остаются союзниками, даже если не согласны по всем вопросам.

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«Мы союзники, мы партнеры. Но это не значит, что мы должны соглашаться во всём», — сказал министр.

Писториус прокомментировал возможные территориальные уступки Украины

В интервьюPolitico глава немецкого министерства обороны также высказался по поводу сообщений о предложении США, которое якобы предусматривает уступку Украиной территорий на Донбассе в обмен на членство в НАТО в рамках переговоров о прекращении российской войны.

Писториус отметил, что на данный момент знает об этой инициативе только из сообщений в СМИ. Он подчеркнул, что подобные предложения необходимо обсуждать непосредственно с Украиной и другими заинтересованными сторонами, в частности с европейскими партнерами.

«Нельзя вести переговоры об этом, обходя других», — подчеркнул министр. Он добавил, что каждую идею стоит рассмотреть, однако это не означает, что все предложения одинаково приемлемы.

Напомним, что Германия предоставляет Украине очередной пакет военной помощи стоимостью 300 миллионов долларов, который будет направлен на укрепление противовоздушной обороны в преддверии зимних месяцев.

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