Дональд Трамп / © Associated Press

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана появилась информация о возможном прорыве в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

Об этом сообщает Clash Report.

По данным CNN, стороны существенно продвинулись в дипломатическом процессе и могут в ближайшее время добиться договоренностей. Не исключено, что положительные новости появятся уже в ближайшие часы.

«Соглашение, как ожидается, будет заключено сегодня вечером», — сообщили журналисты.

В то же время, ситуация в регионе остается напряженной. Сообщается, что США и Израиль нанесли авиационные удары по территории Ирана.

По предварительной информации, под атаки попали промышленные объекты, в том числе алюминиевый завод, а также нефтехимический комплекс Фаджр в городе Махшахр.

В настоящее время детали по масштабам разрушений и возможным жертвам уточняются.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о проведении интенсивных переговоров по войне в Иране.

Мы ранее информировали, что в переговорах между США и Ираном за последние сутки появились признаки прогресса, однако достижение соглашения о прекращении огня к установленному Дональдом Трампом дедлайну выглядит маловероятным.