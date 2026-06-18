США и Иран дистанционно подписали меморандум о завершении войны - СМИ

США и Иран / © Getty Images

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Соединенные Штаты Америки и Иран в среду, 18 июня, дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании по завершению войны. Документ уже вступил в силу.

Об этом сообщил журналист Барак Равид в социальной сети Х, ссылаясь на двух американских чиновников.

По информации источников, меморандум определяет основные рамки прекращения боевых действий и запуска дальнейшего дипломатического урегулирования между Вашингтоном и Тегераном.

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Подробности договоренностей официально не разглашаются. В то же время сам факт подписания документа может стать важным этапом в многолетнем противостоянии между Соединенными Штатами Америки и Ираном, которое в последнее время сопровождалось серьезным обострением.

Ожидается, что в ближайшее время стороны могут обнародовать дополнительные детали по реализации достигнутых договоренностей.

Мирное соглашение между США и Ираном – что известно

Напомним, США и Иран анонсировали заключение мирного соглашения, предусматривающего немедленное прекращение военных действий, в том числе в Ливане. Посредником в переговорах выступил Пакистан при поддержке Катара, Саудовской Аравии и Турции. Трамп подтвердил, что после официального подписания документа, запланированного на 19 июня в Швейцарии, будет снята морская блокада Ирана и восстановлено свободное судоходство через Ормузский пролив. Тегеран официально подтвердил договоренность.

Президент США также подчеркнул, что соглашение не позволит Ирану получить ядерное оружие, став полной противоположностью предварительным договоренностям времен администрации Барака Обамы.

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