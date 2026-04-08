США и Иран договаривались о перемирии через записки и курьеров: Axios узнало детали

Переговоры между США и Ираном в преддверии возможного масштабного удара проходили в напряженной атмосфере и фактически в закрытом режиме с использованием записок, курьеров и постоянных телефонных контактов.

Детали рассказывает информационное агентство Axios.

По данным источников, переломным моментом стало решение верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи, который впервые с начала конфликта позволил своим переговорщикам двигаться к компромиссу. Это происходило на фоне жестких заявлений президента США Дональда Трампа, публично угрожавшего сокрушительными ударами по иранской инфраструктуре.

Несмотря на агрессивную риторику, за кулисами дипломатический процесс стремительно активизировался. В понедельник американские чиновники фактически не понимали, какое решение в конце концов примет Белый дом, а в Пентагоне готовились к возможному наступлению.

Ключевую роль в переговорах сыграл спецпосланник США Стив Уиткофф, который в телефонном режиме координировал контакты с посредниками. По его словам, первоначальные предложения Ирана были неприемлемыми, что повлекло за собой серию срочных консультаций и доработку условий. К процессу активно присоединились Пакистан, Египет и Турция, помогавшие согласовывать позиции сторон.

В то же время сам Хаменеи из-за угрозы безопасности избегал прямых контактов и передавал решения через курьеров в виде записок. Именно его согласие стало решающим для продвижения переговоров.

Ко вторнику стороны постепенно вышли на согласованное видение двухнедельного перемирия, однако напряжение сохранялось до последнего момента. Трамп продолжал делать жесткие заявления, в то время как у его окружения не было уверенности, поддержит ли он соглашение.

Параллельно вице-президент Джей Ди Вэнс координировал переговоры по телефону, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддерживал постоянную связь с Вашингтоном.

Окончательное решение было принято в последние часы после консультаций с союзниками. После официального объявления о перемирии американские войска получили приказ прекратить боевые действия уже через несколько минут.

Иран со своей стороны заявил о готовности соблюдать договоренности и частично возобновить судоходство в Ормузском проливе, однако между сторонами остаются существенные разногласия, что сохраняет риск новой эскалации.

Накануне Дональд Трамп шокировал заявлением, что ночью погибнет целая цивилизация. Более того, по его словам, должен состояться «важнейший момент в долгой и сложной истории мира». Эти высказывания президента США были связаны с тем, что именно накануне вечером 7 апреля заканчивался дедлайн, который он выдвинул Ирану для переговоров.

Впрочем, впоследствии Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану. По его словам, Белый дом согласился приостановить бомбардировки и объявил "двустороннее прекращение огня" после переговоров с Пакистаном.

Ранее Трамп заявил, что США якобы добились «полной победы» в противостоянии с Ираном. Американский лидер утверждал, что военные цели уже выполнены и стороны близки к мирному соглашению, в том числе на основе предложенного Ираном 10-пунктного плана. Примечательно, что ранее Трамп угрожал масштабными ударами по инфраструктуре Ирана, если договоренностей не будет. Детали о будущем соглашении и решении ключевых вопросов он не раскрыл.