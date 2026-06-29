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США и Иран договорились о прекращении атак — Axios
В ближайшие дни стороны планируют провести переговоры в Катаре, где главной темой станет безопасность судоходства в Ормузском проливе.
США и Иран достигли договоренности о немедленном прекращении взаимных атак.
Об этом сообщает Axios.
По информации издания, встреча должна пройти в Катаре. Точная дата пока не определена, однако по данным журналистов, переговоры могут пройти уже во вторник.
С американской стороны техническую делегацию возглавит Ник Стюарт.
«Мы решили прекратить всю кинетическую активность», — заявил агентству американский чиновник.
Пока будут продолжаться переговоры, судоходство через Ормузский пролив будет осуществляться без ограничений.
Как отмечает издание, обе стороны обязались воздерживаться от любых провокаций. В Axios подчеркивают, что речь идет о временном, но критически важном перемирии.
Первоначально США и Иран планировали обсуждать исключительно вопросы иранской ядерной программы. Однако из-за обострения ситуации на море повестка дня изменилась.
Теперь главной темой переговоров станет обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.
По информации издания, Иран уже заявил о готовности взять на себя серьезные обязательства по обеспечению безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив.
В ответ, Соединенные Штаты также согласились на шаги, направленные на деэскалацию ситуации.
Ранее сообщалось, что Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне, заявив, что это стало ответом на предыдущие американские атаки.
Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты открыто пригрозили полностью уничтожить Иран в случае дальнейших вооруженных провокаций.