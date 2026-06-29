США и Иран договорились прекратить обстрелы / © depositphotos.com

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США и Иран достигли договоренности о немедленном прекращении взаимных атак.

Об этом сообщает Axios.

По информации издания, встреча должна пройти в Катаре. Точная дата пока не определена, однако по данным журналистов, переговоры могут пройти уже во вторник.

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С американской стороны техническую делегацию возглавит Ник Стюарт.

«Мы решили прекратить всю кинетическую активность», — заявил агентству американский чиновник.

Пока будут продолжаться переговоры, судоходство через Ормузский пролив будет осуществляться без ограничений.

Как отмечает издание, обе стороны обязались воздерживаться от любых провокаций. В Axios подчеркивают, что речь идет о временном, но критически важном перемирии.

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Первоначально США и Иран планировали обсуждать исключительно вопросы иранской ядерной программы. Однако из-за обострения ситуации на море повестка дня изменилась.

Теперь главной темой переговоров станет обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

По информации издания, Иран уже заявил о готовности взять на себя серьезные обязательства по обеспечению безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив.

В ответ, Соединенные Штаты также согласились на шаги, направленные на деэскалацию ситуации.

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Ранее сообщалось, что Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне, заявив, что это стало ответом на предыдущие американские атаки.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты открыто пригрозили полностью уничтожить Иран в случае дальнейших вооруженных провокаций.

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