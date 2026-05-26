Ормузский пролив / © Associated Press

Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности об открытии Ормузского пролива и продлении режима прекращения огня на 60 дней.

Об этом сообщают The New York Times.

По данным изданий, стороны подготовили проект меморандума о взаимопонимании, который еще предстоит одобрить иранской стороной.

Американский чиновник отметил, что документ предусматривает продление перемирия на два месяца, в течение которых планируется согласовать окончательное соглашение о завершении боевых действий.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что уже есть договоренность об открытии Ормузского пролива.

«На столе есть достаточно жесткая договоренность об открытии пролива и частичном решении ядерного вопроса», — подчеркнул он.

В то же время президент США Дональд Трамп подчеркнул, что окончательные решения пока не приняты и процесс продолжается.

Согласно проекту документа, после подписания Иран должен возобновить судоходство через Ормузский пролив до довоенного уровня в течение 30 дней.

Также предполагается, что США, Иран и союзники одновременно объявят о прекращении боевых действий по всем направлениям, в частности в Ливане.

Иранская сторона, по данным источников, предлагает поэтапную реализацию договоренностей.

В частности, речь идет о возможном размораживании 12 миллиардов долларов иранских активов, после чего должно начаться разминирование и снятие морской блокады портов.

Впрочем, подходы сторон к ядерному вопросу существенно отличаются.

Иран настаивает на дальнейших переговорах, в то время как США требуют полного отказа от ядерного оружия и ликвидации запасов высокообогащенного урана.

Рынки уже отреагировали на новости: цены на нефть Brent снизились на 5,7% до 97,69 доллара за баррель, а фондовые индексы в Азии выросли.

Эксперты, однако, призывают не спешить с выводами по поводу стабильности договоренностей.

