США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива и 60-дневном перемирии — СМИ
Соглашение предусматривает продление перемирия на два месяца, в течение которых планируется согласовать окончательный документ о завершении боевых действий.
Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности об открытии Ормузского пролива и продлении режима прекращения огня на 60 дней.
Об этом сообщают The New York Times.
По данным изданий, стороны подготовили проект меморандума о взаимопонимании, который еще предстоит одобрить иранской стороной.
Американский чиновник отметил, что документ предусматривает продление перемирия на два месяца, в течение которых планируется согласовать окончательное соглашение о завершении боевых действий.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что уже есть договоренность об открытии Ормузского пролива.
«На столе есть достаточно жесткая договоренность об открытии пролива и частичном решении ядерного вопроса», — подчеркнул он.
В то же время президент США Дональд Трамп подчеркнул, что окончательные решения пока не приняты и процесс продолжается.
Согласно проекту документа, после подписания Иран должен возобновить судоходство через Ормузский пролив до довоенного уровня в течение 30 дней.
Также предполагается, что США, Иран и союзники одновременно объявят о прекращении боевых действий по всем направлениям, в частности в Ливане.
Иранская сторона, по данным источников, предлагает поэтапную реализацию договоренностей.
В частности, речь идет о возможном размораживании 12 миллиардов долларов иранских активов, после чего должно начаться разминирование и снятие морской блокады портов.
Впрочем, подходы сторон к ядерному вопросу существенно отличаются.
Иран настаивает на дальнейших переговорах, в то время как США требуют полного отказа от ядерного оружия и ликвидации запасов высокообогащенного урана.
Рынки уже отреагировали на новости: цены на нефть Brent снизились на 5,7% до 97,69 доллара за баррель, а фондовые индексы в Азии выросли.
Эксперты, однако, призывают не спешить с выводами по поводу стабильности договоренностей.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не ожидает скорого мирного соглашения с Ираном.
Мы ранее информировали, что американский высокопоставленный чиновник заявил, что Иран более склонен к компромиссам, чем к началу военной кампании.