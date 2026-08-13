США и Иран готовят продолжение перемирия: появились новые детали

Ормузский пролив / © Associated Press

Реклама

США и Иран предварительно согласились продлить 60-дневный режим прекращения огня, который должен завершиться 17 августа.

Об этом сообщает Anadolu.

Реклама

По данным источника, знакомого с ходом посреднических переговоров, Вашингтон и Тегеран уже передали посредникам свое согласие на продление договоренностей. В то же время, вопрос о конкретном сроке нового перемирия остается открытым.

Реклама

«Обе стороны передали посредникам свое согласие на продление срока», — сообщил источник.

По его словам, представители США и Ирана продолжают обмениваться сообщениями. Главный вопрос, который они пытаются согласовать, — продолжительность нового периода действия договоренностей.

В то же время, нынешнее перемирие сложно назвать полноценным прекращением боевых действий. Несмотря на достигнутые ранее договоренности, стороны продолжали наносить удары одна за другой, из-за чего режим тишины фактически не соблюдался в полном объеме.

Именно это стало одной из причин нестабильности дальнейших договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

Реклама

60-дневный срок был предусмотрен Исламабадским меморандумом о взаимопонимании. Документ должен был создать основу для дальнейшего дипломатического диалога между сторонами, однако переговорный процесс столкнулся с рядом серьезных разногласий.

Среди главных спорных вопросов остаются гарантии безопасности и вопросы свободы судоходства через Ормузский пролив. Он имеет стратегическое значение для глобальных поставок энергоносителей.

В апреле США и Иран при посредничестве Пакистана договорились о прекращении огня. Впоследствии, 17 июня, стороны подписали меморандум о взаимопонимании и приступили к обсуждению более широкого соглашения.

Впрочем, сообщения о якобы согласованном продлении перемирия остаются противоречивыми.

Реклама

В тот же день Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского представителя сообщило, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном по продлению 60-дневного перемирия не проводились.

По информации Reuters, Иран настаивает, чтобы США вернулись к исходным условиям временного соглашения и определили конкретные сроки выполнения Вашингтоном своих обязательств.

Ранее сообщалось, что Тегеран выдвинул новые достаточно строгие условия для возобновления судоходства по Ормузскому проливу.

Мы ранее информировали, что Пентагон просит оборонную промышленность США быстро увеличить производство и поставку оружия, в том числе боеприпасов, из-за отсутствия на фоне войны с Ираном.

Новости партнеров