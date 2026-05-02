США и Иран на грани нового обострения: Трамп заявил о завершении боевых действий, но споры продолжаются

Дональд Трамп

По состоянию на 1 мая 2026 г. ситуация вокруг войны между США и Ираном остается напряженной, несмотря на заявления о прекращении активных боевых действий.

Об этом пишет CNN .

По словам представителей администрации президента США Дональда Трампа, боевые действия фактически завершились после введения режима прекращения огня в начале апреля. В Белом доме считают, что это позволяет избежать необходимости получать разрешение Конгресса в соответствии с законом о военных полномочиях.

Впрочем, демократы в Конгрессе категорически не согласны с такой позицией. Они отмечают, что никаких юридических оснований считать конфликт завершенным нет, ведь военное присутствие США сохраняется, а переговоры с Ираном зашли в тупик.

Конфликт начался в конце февраля после ударов США и Израиля по иранским объектам, на что Тегеран ответил ракетными и дроновыми атаками. В результате боевых действий погибли тысячи людей, миллионы стали вынужденными переселенцами.

Несмотря на формальное затишье, напряжение сохраняется: Иран продолжает контролировать стратегический Ормузский пролив, а США поддерживают военное присутствие в регионе. Мирные переговоры пока не принесли результатов, а стороны обмениваются жесткими заявлениями и не исключают возобновления боевых действий.

Президент Трамп также отклонил последние предложения Ирана по завершению войны, заявив, что они не отвечают требованиям США. Он подчеркнул, что все варианты, включая новые удары, остаются на столе.

На этом фоне в США растет критика войны: по опросам, большинство американцев уже считают ее ошибкой, дополнительно обостряющей политическую дискуссию внутри страны.

