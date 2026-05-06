США и Иран на пороге мира: детали от Axios

Дональд Трамп. / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки и Иран приблизились к подписанию меморандума о завершении войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников издания, именно поэтому администрация Белого решила прекратить миссию Проект Свобода в Ормузском проливе.

Представители Вашингтона и Тегерана якобы готовы подписать одностраничный меморандум, который основывается на 14-пунктном американском плане прекращения войны и начале 30-дневных переговоров по судоходству в Ормузском проливе, ядерной программе Ирана и возможной отмене санкций США.

«Два осведомленных источника утверждали, что Иран согласится вывезти свой высокообогащенный уран из страны, являющейся ключевым приоритетом США, от которого Тегеран до сих пор отклонялся. Один из источников сообщил, что обсуждается вариант перемещения материала в США», — говорится в статье Axios.

Отмечается, что Штаты ожидают ответов Ирана на несколько ключевых вопросов в течение следующих 48 часов. Впрочем, некоторые американские чиновники скептически настроены на достижение даже первоначального соглашения. В частности, потому, что иранское руководство разделено, а потому может быть трудно достичь консенсуса между разными фракциями.

«Пока ничего не достигнуто, но, по словам источников, это ближайший к соглашению этап, который стороны подошли с начала войны», — пишет издание.

Издание отмечает, что многие из условий, изложенных в меморандуме, будут зависеть от заключения окончательного соглашения. Она оставляет возможность возобновления войны или длительного состояния неопределенности, когда открытые боевые действия прекратятся, но никаких реальных решений не будет достигнуто.

