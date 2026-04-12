США и Иран не смогли договориться после 21 часа переговоров в Пакистане

США и Иран

США и Иран завершили длительные переговоры в Исламабаде без подписания мирного соглашения.

Об этом пишет CNN.

Переговоры продолжались около 21 часа и проходили в нескольких раундах и форматах, однако стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс после завершения встреч.

По его словам, Вашингтон представил Ирану «окончательное и лучшее предложение» и теперь ждет ответа Тегерана. В то же время отсутствие договоренностей ставит под угрозу хрупкое двухнедельное перемирие, согласованное ранее.

Переговоры проходили на фоне масштабного конфликта на Ближнем Востоке и стали первыми прямыми контактами между США и Ираном в течение десятилетий.

Среди главных противоречий — ядерная программа Ирана, контроль над Ормузским проливом и вопросы санкций. США настаивают на ограничении ядерных амбиций Тегерана, в то время как Иран требует снятия санкций, компенсаций и гарантий безопасности.

Несмотря на отсутствие соглашения, стороны не исключают продолжения переговоров, поскольку их результат имеет критическое значение для стабильности в регионе.

Переговоры в Исламабаде прошли на фоне резких заявлений американского президента. Дональд Трамп накануне заявил о полном уничтожении армии, флота и воздушных сил Ирана. Он заверил, что военное руководство Тегерана ликвидировано, а Ормузский пролив в ближайшее время будет открыт для глобального судоходства.

Несмотря на заявления Вашингтона, эксперты отмечают, что Тегеран подходит к переговорам в максимально уверенном настроении . Аналитики подчеркивают, что фактор времени играет в пользу Ирана, ведь блокада пролива сказывается на мировых ценах на энергоносители. В то же время, чрезмерно жесткая позиция может сыграть против самого Ирана, экономика которого остро нуждается в снятии санкций после месяца изнурительных боевых действий и значительных инфраструктурных разрушений.