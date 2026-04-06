США и Иран не смогли начать мирные переговоры — WSJ
Иранская сторона не готова уступать в вопросах, которые считает ключевыми.
Власти Ирана отказались идти на уступки во время переговоров с США и отклонили предложения международных посредников.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, посредники Турции, Египта и Пакистана в последнее время активизировали попытки организовать диалог между Тегераном и Вашингтоном. Речь идет о возможности прекращения боевых действий или хотя бы достижения временного перемирия.
Впрочем, как отмечают источники, эти дипломатические инициативы не дали результатов.
Собеседники издания подчеркивают, что иранская сторона не готова уступать в вопросах, которые считает ключевыми.
Кроме того, Тегеран отверг предложение об открытии Ормузского пролива в обмен на временное прекращение огня.
«Иран отказался идти на уступки по своим требованиям и отверг предложение открыть Ормузский пролив», — говорится в материале.
Также, по данным источников, иранские представители сообщили посредникам о нежелании в ближайшее время проводить встречу с американской стороной в Исламабаде.
В Тегеране считают требования США по прекращению конфликта неприемлемыми.
Таким образом, несмотря на усилия международных посредников, продвижение в переговорах между сторонами отсутствует.
Ранее сообщалось, что Иран угрожает длительной блокировкой Ормузского пролива и требует военных репараций.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану силовыми действиями в случае отсутствия соглашения.