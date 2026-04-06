Переговоры США и Ирана / © Getty Images

Реклама

Власти Ирана отказались идти на уступки во время переговоров с США и отклонили предложения международных посредников.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, посредники Турции, Египта и Пакистана в последнее время активизировали попытки организовать диалог между Тегераном и Вашингтоном. Речь идет о возможности прекращения боевых действий или хотя бы достижения временного перемирия.

Реклама

Впрочем, как отмечают источники, эти дипломатические инициативы не дали результатов.

Собеседники издания подчеркивают, что иранская сторона не готова уступать в вопросах, которые считает ключевыми.

Кроме того, Тегеран отверг предложение об открытии Ормузского пролива в обмен на временное прекращение огня.

Реклама

Также, по данным источников, иранские представители сообщили посредникам о нежелании в ближайшее время проводить встречу с американской стороной в Исламабаде.

В Тегеране считают требования США по прекращению конфликта неприемлемыми.

Таким образом, несмотря на усилия международных посредников, продвижение в переговорах между сторонами отсутствует.

Ранее сообщалось, что Иран угрожает длительной блокировкой Ормузского пролива и требует военных репараций.

Реклама

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану силовыми действиями в случае отсутствия соглашения.