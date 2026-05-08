США и Иран обменялись ударами в Ормузском проливе: перемирие оказалось под угрозой

Ормузский пролив / © Associated Press

В районе Ормузского пролива вспыхнуло новое обострение между США и Ираном . Стороны обменялись ударами, что поставило под угрозу хрупкое перемирие, достигнутое месяц назад.

Как сообщает The New York Times , Центральное командование США заявило, что иранские ракеты, дроны и малые катера атаковали три американских эсминца во время прохождения по Ормузскому проливу. В Пентагоне утверждают, что все опасности были уничтожены.

В ответ американские силы нанесли удары по военным объектам Ирана. Целью стали пусковые установки ракет и беспилотников, командные центры, а также объекты разведки и наблюдения.

Тегеран, в свою очередь, обвинил Вашингтон в срыве перемирия. Иранская сторона заявила, что накануне американские силы атаковали нефтяной танкер, направлявшийся в Ормузский пролив. После этого иранские военные открыли огонь по кораблям США в регионе.

Государственные медиа Ирана сообщили о взрывах на острове Кешм, в портовом городе Бандар-Аббас и в Тегеране. Власти страны возложили ответственность за удары на США и их союзников.

Напряжение в районе Персидского залива растет на фоне опасений возможной новой эскалации и рисков для международного судоходства через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире.

Напомним, Дональд Трамп заявил в среду, 6 мая, что война против Ирана может закончиться, если Тегеран выполнит достигнутые договоренности. В то же время Ормузский пролив снова будет открыт для всех судов.

Также Трамп заявлял, что урегулирование конфликта с Ираном может занять еще две-три недели.

К слову, Объединенные Арабские Эмираты частично закрыли свое воздушное пространство. Накануне, впервые с начала действия режима прекращения огня, Иран запустил ракеты и беспилотники в направлении страны.

