США и Иран обменялись ударами в Ормузском проливе: перемирие оказалось под угрозой
В районе Ормузского пролива вспыхнуло новое обострение между США и Ираном . Стороны обменялись ударами, что поставило под угрозу хрупкое перемирие, достигнутое месяц назад.
Как сообщает The New York Times , Центральное командование США заявило, что иранские ракеты, дроны и малые катера атаковали три американских эсминца во время прохождения по Ормузскому проливу. В Пентагоне утверждают, что все опасности были уничтожены.
В ответ американские силы нанесли удары по военным объектам Ирана. Целью стали пусковые установки ракет и беспилотников, командные центры, а также объекты разведки и наблюдения.
Тегеран, в свою очередь, обвинил Вашингтон в срыве перемирия. Иранская сторона заявила, что накануне американские силы атаковали нефтяной танкер, направлявшийся в Ормузский пролив. После этого иранские военные открыли огонь по кораблям США в регионе.
Государственные медиа Ирана сообщили о взрывах на острове Кешм, в портовом городе Бандар-Аббас и в Тегеране. Власти страны возложили ответственность за удары на США и их союзников.
Напряжение в районе Персидского залива растет на фоне опасений возможной новой эскалации и рисков для международного судоходства через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире.
Война в Иране — последние новости
Напомним, Дональд Трамп заявил в среду, 6 мая, что война против Ирана может закончиться, если Тегеран выполнит достигнутые договоренности. В то же время Ормузский пролив снова будет открыт для всех судов.
Также Трамп заявлял, что урегулирование конфликта с Ираном может занять еще две-три недели.
К слову, Объединенные Арабские Эмираты частично закрыли свое воздушное пространство. Накануне, впервые с начала действия режима прекращения огня, Иран запустил ракеты и беспилотники в направлении страны.