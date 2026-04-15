Переговорщики между США и Ираном достигли прогресса, приближаясь к рамочному соглашению о прекращении войны. С помощью посредников из Пакистана, Египта и Турции они пытаются преодолеть оставшиеся разногласия и достичь соглашения до окончания срока перемирия 21 апреля.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Пакистанская делегация во главе с начальником армии фельдмаршалом Асимом Муниром прибыла в Тегеран в среду для переговоров с иранскими официальными лицами.

Американский чиновник заявил, что переговорная команда президента США Дональда Трампа — вице-президент Вэнс, посланник Белого дома Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер — во вторник продолжали телефонные переговоры и обмен предложениями с иранской стороной и посредниками.

«Они провели телефонные и неофициальные переговоры со всеми странами и приближаются к соглашению», — сказал американский чиновник.

Второй американский чиновник подтвердил, что во вторник был достигнут прогресс.

«Мы хотим заключить сделку. И часть их правительства хочет заключить сделку. Теперь задача состоит в том, чтобы все правительство там согласилось на сделку», — сказал третий американский чиновник.

Новый раунд прямых переговоров с глазу на глаз, вероятно, состоится в ближайшие дни до окончания срока перемирия, сообщили официальные лица США и источники, знакомые с процессом посредничества, но дата еще не назначена.

Если будет достигнуто рамочное соглашение, прекращение огня должно быть продолжено для обсуждения деталей всеобъемлющего соглашения, сообщил американский чиновник и источник, знакомый с процессом посредничества.

«Детали сложные — вы не можете решить это за два дня», — сказал американский чиновник.

«Соединенные Штаты официально не согласились на продолжение прекращения огня. Переговоры между США и Ираном по достижению соглашения продолжаются», — сказал второй американский чиновник.

Почему Иран может согласиться на сделку

Американские чиновники утверждают, что введенная Трампом военно-морская блокада, которая заблокировала экспорт нефти из Ирана, и углубление экономического кризиса в стране усиливают давление на Тегеран, чтобы тот достиг соглашения.

«У Ирана нет денег. Они банкроты. Мы это знаем. И они знают, что мы это знаем», — сказал американский чиновник.

Иран экспортирует около 1,5 миллиона баррелей нефти в день, получая около 140 миллионов долларов дохода.

«Блокада сведет эти доходы к нулю за одну ночь», — сказал Миад Малеки, бывший эксперт по вопросам санкций против Ирана в Министерстве финансов, а ныне старший научный сотрудник Фонда защиты демократий.

Остров Харг, с которого добывается около 90% иранской нефти, расположен в более чем 600 километрах от Ормузского пролива в Персидском заливе и будет практически парализован в случае его блокировки.

«Сейчас нет необходимости вторгаться в Харг. Мы можем просто его задушить», — сказал другой чиновник администрации.

Если Иран больше не сможет экспортировать нефть и у него закончатся места для хранения на берегу, он будет вынужден прекратить добычу, что может привести к закрытию скважин и долгосрочному экономическому ущербу, заявили представители администрации.

«Какой сигнал посылает то, что Иран, страна, известная во всем мире своей нефтью, больше не может производить нефть? Ситуация будет хуже, чем в Венесуэле во времена Мадуро», — сказал один из чиновников.

До войны экономика Ирана уже испытывала чрезвычайное давление из-за санкционной кампании Трампа «максимального давления», что привело к высокому уровню безработицы, дефициту бензина и инфляции цен на продукты питания. Война обострила кризис.

Авиаудары Соединенных Штатов и Израиля привели к остановке двух крупнейших сталелитейных заводов Ирана и парализовали нефтехимическую промышленность страны.

Банк Sepah — государственное финансовое учреждение Ирана, которое занимается выплатой зарплат военным и членам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), — является объектом частых кибератак израильских хакеров, а его центр цифровой безопасности был поражен ракетной атакой в прошлом месяце.

Отключение интернета в Иране, которое длится уже 47-й день, стоит экономике дополнительных 50 миллионов долларов ежедневно.

Напомним, ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что его страна стремится не к войне, а к диалогу. При этом он добавил, что любая попытка Соединенных Штатов Америки заставить Тегеран сдаться «обречена на провал».