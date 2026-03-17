США и Иран проводят тайные переговоры— Axios

Неназванный американский чиновник сообщил о возобновлении прямого контакта между посланником США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

По информации Axios, в последние дни между сторонами возобновили прямую связь.

Американский чиновник отметил, что Арагчи присылал Виткоффу текстовые сообщения, в которых особое внимание было уделено прекращению военных действий.

Пока количество сообщений и их содержание не разглашаются. При этом источник подчеркнул, что инициатором контакта выступил именно Арагчи.

Однако после публикации информации иранский министр опроверг сведения о недавнем контакте с Виткоффом. Он заявил в X, что последний разговор состоялся до «незаконного военного нападения» США на Иран.

Американский представитель заверил, что такое заявление не соответствует действительности.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Иран общался с американской стороной.

Он уточнил, что пока не ясно, кто именно уполномочен заключать соглашения. «Я открыт к переговорам, — добавил Трамп, — но скептически оцениваю готовность Тегерана к договоренностям, поскольку неизвестно, кто принимает решение в стране после смерти ряда высокопоставленных чиновников».

Американские источники сообщают, что Трамп рассматривает соглашение, которое позволило бы Ирану интегрироваться с мировым рынком и получать доход от экспорта нефти.

В то же время требования Тегерана о «репарациях» как части мирного соглашения были отклонены.

Источники отмечают, что Арагчи раньше не считался ключевым лицом до войны, однако теперь координирует действия с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, фактически руководящим государством после смерти верховного лидера.

США продолжают поддерживать контакт с Арагчи, считая его главным собеседником.

