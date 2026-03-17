ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
139
Время на прочтение
2 мин

США и Иран проводят тайные переговоры— Axios

Переговоры между странами ведутся по прекращению боевых действий.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Флаг Ирана

Неназванный американский чиновник сообщил о возобновлении прямого контакта между посланником США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

По информации Axios, в последние дни между сторонами возобновили прямую связь.

Американский чиновник отметил, что Арагчи присылал Виткоффу текстовые сообщения, в которых особое внимание было уделено прекращению военных действий.

Пока количество сообщений и их содержание не разглашаются. При этом источник подчеркнул, что инициатором контакта выступил именно Арагчи.

Однако после публикации информации иранский министр опроверг сведения о недавнем контакте с Виткоффом. Он заявил в X, что последний разговор состоялся до «незаконного военного нападения» США на Иран.

Американский представитель заверил, что такое заявление не соответствует действительности.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Иран общался с американской стороной.

Он уточнил, что пока не ясно, кто именно уполномочен заключать соглашения. «Я открыт к переговорам, — добавил Трамп, — но скептически оцениваю готовность Тегерана к договоренностям, поскольку неизвестно, кто принимает решение в стране после смерти ряда высокопоставленных чиновников».

Американские источники сообщают, что Трамп рассматривает соглашение, которое позволило бы Ирану интегрироваться с мировым рынком и получать доход от экспорта нефти.

В то же время требования Тегерана о «репарациях» как части мирного соглашения были отклонены.

Источники отмечают, что Арагчи раньше не считался ключевым лицом до войны, однако теперь координирует действия с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, фактически руководящим государством после смерти верховного лидера.

США продолжают поддерживать контакт с Арагчи, считая его главным собеседником.

Ранее сообщалось, что Германия и Великобритания отклонили призыв президента США Дональда Трампа о помощи в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пытается сформировать международную коалицию для силового разблокирования стратегического Ормузского пролива.

Дата публикации
Количество просмотров
139
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie