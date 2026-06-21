США и Иран возобновляют переговоры: вице-президент Венс срочно вылетел в Швейцарию

Вэнс / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Венс отправился в Швейцарию для участия в новом раунде переговоров с Ираном на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива и нестабильного перемирия на Ближнем Востоке.

Администрация президента Дональда Трампа активизировала дипломатические усилия по Ирану. Вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в Швейцарию, где должен присоединиться к переговорам с иранской делегацией.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Венса перед отлетом.

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«Я смогу быть там всего день-два. Надеюсь, мы добьемся прогресса в ядерной программе, а также в вопросе прекращения огня в Ливане. Это два главных направления, на которых мы будем сосредоточены», — заявил американский вице-президент.

По его словам, спецпосланник Белого дома Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии. Туда также прибыла и делегация Ирана.

Посредником в переговорах выступает Пакистан, сообщивший о старте технических консультаций уже в это воскресенье.

Переговоры проходят на фоне обострения ситуации в регионе. Иран ранее отложил новый раунд консультаций, а затем объявил о закрытии Ормузского пролива из-за продолжения боевых действий в Ливане между Israel и группировкой Hezbollah.

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В Тегеране заявили, что США нарушили предварительные договоренности, не остановив конфликт между сторонами. В то же время в Центральном командовании США отметили, что Иран не контролирует Ормузский пролив, а американские силы продолжают следить за безопасностью судоходства.

По данным американских военных, только за субботу через стратегически важный Ормузский пролив прошли 55 коммерческих судов. Для сравнения, к началу войны этот показатель достигал около 130 кораблей в сутки.

Несмотря на подписанный между Трампом и президентом Ирана меморандум о прекращении огня, ни Израиль, ни Хезболла пока не присоединились к договоренностям.

Угроза срыва мирных договоренностей

Недавно Соединенные Штаты и Иран официально заявили о достижении мирного соглашения , которое планировали подписать 19 июня в Женеве при посредничестве Пакистана. Сразу после этих успешных дипломатических шагов Дональд Трамп анонсировал немедленное снятие американской блокады и открытие транзита по Ормузскому проливу.

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Со своей стороны лидеры стран G7 публично выразили готовность поддержать план Вашингтона по быстрому разминированию и возобновлению безопасного судоходства в этом регионе. Однако европейские союзники подчеркнули необходимость получить надежные долгосрочные гарантии от Тегерана, прежде чем отправлять туда свои военные корабли.

Несмотря на громкие заявления об историческом примирении между США и Ираном, руководство Израиля отказалось подчиняться этим решениям, отметив свой статус независимого государства. Израильские чиновники дали четко понять, что американское соглашение не является для них обязательным и не остановит их военные операции.

Международные эксперты отмечали, что нормализация торгового движения и возврат к довоенным объемам перевозок в любом случае потребует не менее нескольких недель слаженной работы. В то же время это ближневосточное соглашение должно позволить администрации Трампа больше сконцентрироваться на военной помощи и переговорных процессах в отношении Украины.

Напомним, накануне, 18 июня, Соединенные Штаты Америки отменили ограничения на морское движение в иранские порты и прибрежные районы. Соответствующее решение было принято по поручению президента США Дональда Трампа.

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