США и Израиль атакуют Иран: Медведев отреагировал и обозвал Трампа

Дмитрий Медведев / © Associated Press

Реклама

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил прокомментировать атаки по Ирану, в то время, когда все мировые медиа об этом пишут с самого утра. Даже неудивительно, что он встал на защиту Ирана, помогающего РФ убивать мирных украинцев, а также уничтожать целые города.

В своем сообщении он цинично набросился на президента США и обозвал его «миротворцем».

«Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особо не хотел договариваться. Вопрос в том, кто имеет большее терпение, чтобы дождаться бесславного конца своего врага. США каких-нибудь 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100 лет», — написал он.

Реклама

Удары США и Израиля по Ирану

Израильские военные нанесли удар по территории Ирана, в Тегеране прогремели взрывы, сообщила утром 28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным израильской стороны, «атака была внезапной». Одновременно с началом ЦАХАЛ разослал общенациональное предупреждение с призывом к гражданам оставаться вблизи защищенных помещений.

«Это превентивное сообщение с целью подготовить население к возможности запуска ракет в направлении государства Израиль», — говорится в заявлении военных.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что совместная военная операция США и Израиля против Ирана, начатая 28 февраля, «создаст условия для того, чтобы отважный иранский народ взял свою судьбу в собственные руки».

Реклама

«Пора для всех слоев народа Ирана… свергнуть иго тирании (режима — ред.) и привести к власти свободный и миролюбивый Иран», — отметил израильский премьер.

По словам израильской стороны, операция проходит в координации с Соединенными Штатами. В Министерстве обороны США сообщили, что она называется Operation Epic Fury («Операция „Эпическая ярость“).

Иранские власти на заявления Нетаньяху публично пока не отреагировали.

На фоне атаки Израиля и США по Ирану и ответа Тегерана на нее взрывы слышны и в других странах Ближнего Востока, пишет CNN. В частности, СМИ сообщают, что многочисленные взрывы слышали в Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Катаре, где расположены американские базы.

Реклама

В Бахрейне — ключевом союзнике США в Персидской заотке — уже сообщили, что Иран атаковал ракетами Сервисный центр Пятого флота ВМС США. Министерство внутренних дел страны призвало граждан немедленно переместиться в ближайший безопасный город. Иранские СМИ также сообщили об ударах по американской базе в Бахрейне.

Власти Ирана официально объявили о полном закрытии своего воздушного пространства для всех гражданских самолетов. Это решение было принято немедленно после серии авиаударов по Тегерану и другим стратегическим объектам страны.

По данным сервисов мониторинга полетов, небо над страной сейчас полностью пустое.