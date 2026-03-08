ТСН в социальных сетях

США и Израиль рассматривают возможность захвата ядерного материала и "нефтяного острова" Ирана— Axios

Белый дом рассматривает возможность отправки спецназа в Иран для захвата запасов урана, отмечает издание.

Иран

Иран / © ТСН

США и Израиль обсуждают возможность отправки специальных сил в Иран для обеспечения безопасности запасов высокообогащенного урана на более позднем этапе войны.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Речь идет о примерно 450 кг урана, обогащенного до 60%. Этого может хватить для создания ядерного оружия, если материал довести до военного уровня, считают в Белом доме.

Изъятие иранского обогащенного урана потребует присутствия американских или израильских военных на территории Ирана, в том числе на хорошо укрепленных подземных объектах.

Администрация Трампа рассматривает два варианта: вывезти уран из Ирана или разбавить его на месте с участием ядерных экспертов, вероятно, из МАГАТЭ.

Пока неясно, будет ли это операция США, Израиля или совместная миссия. В любом случае ее могут провести только тогда, когда иранские военные уже не будут представлять серьезную угрозу.

Параллельно в Вашингтоне рассматривают другие варианты давления на Иран, например, возможно захват стратегического нефтяного острова Харк, через который проходит большинство иранского экспорта нефти.

Напомним, конфликт между США и Ираном выходит за пределы региона, заставляя страны ЕС срочно усиливать ПВО и флот у берегов Кипра.

