США и Израиль ускоряют операцию против Ирана: какая причина

Удары по Ирану / © Associated Press

США и Израиль пытаются поскорее взорвать военную мощь Ирана и заставить его капитулировать. Причина — огромные затраты боеприпасов к системам ПВО, которые могут оставить Вашингтон с пустыми арсеналами.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В ходе планирования военных действий против Ирана американские военные предупреждали о риске истощения запасов боеприпасов. Теперь это становится критическим фактором американской армии.

Точные цифры запасов ракет для ПВО засекречены, однако длительные боевые действия на Ближнем Востоке уменьшают их количество и очень значительно. После серии ударов по иранским военным объектам Центральное командование США сообщило об отражении сотен ракетных и дроновых атак, хотя части из них удалось поразить цели в странах Персидского залива.

«Ракеты-перехватчики тратятся быстрее, чем производятся. США активно используют системы Patriot и THAAD, а также крылатые ракеты морского базирования Tomahawk для ударов по целям Ирана», — отмечают журналисты.

Аналитики отмечают, что дефицит высокоточного оружия может повлиять на готовность США к другим потенциальным конфликтам, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе. В то же время участвующий в боевых действиях Израиль также сталкивается с нехваткой части перехватчиков.

По оценкам экспертов, если боевые действия затянутся, Пентагону предположительно придется перераспределять запасы ракет из других регионов мира. Это может повлиять и на поставки в Европу, много ракет передает Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, возникнут ли у Украины проблемы с оружием из-за обострения на Ближнем Востоке. Украинский лидер подчеркнул, что пока от партнеров нет никаких сигналов о том, что наше государство не получит какого-либо важного вооружения.