- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 574
- Время на прочтение
- 2 мин
США и Израиль ускоряют операцию против Ирана: какая причина
США активно тратят запасы противовоздушных перехватчиков и других боеприпасов во время военной кампании против Ирана, что может повлиять на продолжительность операции.
США и Израиль пытаются поскорее взорвать военную мощь Ирана и заставить его капитулировать. Причина — огромные затраты боеприпасов к системам ПВО, которые могут оставить Вашингтон с пустыми арсеналами.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В ходе планирования военных действий против Ирана американские военные предупреждали о риске истощения запасов боеприпасов. Теперь это становится критическим фактором американской армии.
Точные цифры запасов ракет для ПВО засекречены, однако длительные боевые действия на Ближнем Востоке уменьшают их количество и очень значительно. После серии ударов по иранским военным объектам Центральное командование США сообщило об отражении сотен ракетных и дроновых атак, хотя части из них удалось поразить цели в странах Персидского залива.
«Ракеты-перехватчики тратятся быстрее, чем производятся. США активно используют системы Patriot и THAAD, а также крылатые ракеты морского базирования Tomahawk для ударов по целям Ирана», — отмечают журналисты.
Аналитики отмечают, что дефицит высокоточного оружия может повлиять на готовность США к другим потенциальным конфликтам, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе. В то же время участвующий в боевых действиях Израиль также сталкивается с нехваткой части перехватчиков.
По оценкам экспертов, если боевые действия затянутся, Пентагону предположительно придется перераспределять запасы ракет из других регионов мира. Это может повлиять и на поставки в Европу, много ракет передает Украине.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, возникнут ли у Украины проблемы с оружием из-за обострения на Ближнем Востоке. Украинский лидер подчеркнул, что пока от партнеров нет никаких сигналов о том, что наше государство не получит какого-либо важного вооружения.