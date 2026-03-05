- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 548
- Время на прочтение
- 1 мин
США и Канада подняли истребители из-за военных самолетов России: подробности
Отмечается, что подобная деятельность России в зоне идентификации зоны ПВО на Аляске проходит регулярно.
Соединенные Штаты Америки и Канада поднимали истребители через российские военные самолеты у Аляски.
Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
«4 марта 2026 года Североамериканское командование (NORAD) обнаружило и отследило два российских военных самолета ТУ-142, действовавших в зонах идентификации противовоздушной обороны Аляски и Канады», — говорится в сообщении.
Отмечается, что NORAD запустило два истребителя F-35 ВВС Америки, два самолета F-22, четыре самолета-заправщика KC-135, один самолет AWACS E-3, а также два канадских истребителя CF-18 и самолет для дозаправки CC-150 для «точной идентификации, спостережения и перехоплення российских литов в американской и канадской зонах идентификации ППО».
В то же время Командование отмечает, что самолеты страны-агрессора РФ оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.
«Такая деятельность РФ в зоне ПВО Аляски и Канады происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — говорится в сообщении.
Напомним, в конце февраля из-за военных самолетов России подобный инцидент произошел в зоне идентификации ПВО Аляски. Тогда NORAD отследило пять российских судов: бомбардировщиков Ту-95, истребители Су-35 и разведчик А-50. Для реагирования США подняли в воздух девять истребителей.