США и Канада подняли истребители из-за военных самолетов России: подробности

Авиация РФ. / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты Америки и Канада поднимали истребители через российские военные самолеты у Аляски.

Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«4 марта 2026 года Североамериканское командование (NORAD) обнаружило и отследило два российских военных самолета ТУ-142, действовавших в зонах идентификации противовоздушной обороны Аляски и Канады», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что NORAD запустило два истребителя F-35 ВВС Америки, два самолета F-22, четыре самолета-заправщика KC-135, один самолет AWACS E-3, а также два канадских истребителя CF-18 и самолет для дозаправки CC-150 для «точной идентификации, спостережения и перехоплення российских литов в американской и канадской зонах идентификации ППО».

В то же время Командование отмечает, что самолеты страны-агрессора РФ оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

«Такая деятельность РФ в зоне ПВО Аляски и Канады происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля из-за военных самолетов России подобный инцидент произошел в зоне идентификации ПВО Аляски. Тогда NORAD отследило пять российских судов: бомбардировщиков Ту-95, истребители Су-35 и разведчик А-50. Для реагирования США подняли в воздух девять истребителей.