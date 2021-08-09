США и Канада вводят новые санкции против Беларуси: в списке НОК и "Беларуськалий"

Санкции приурочены к годовщине начала жестких репрессий после сфальсифицированных президентских выборов.
Канада ввела новые санкции против Беларуси "в ответ на продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека"
Об этом говорится в сообщении канадского МИД.
Они будут касаться кредитного финансирования, нефтепродуктов и калийной продукции.
Ограничения затрагивают ключевые сектора беларусской экономики и минимизируют доступ беларусских государственных субъектов к международным финансам. Также речь идет о кредитном финансировании, нефтепродуктах и калийной продукции.
По состоянию на сегодняшний день канадские санкции распространяются на 72 чиновников и 5 юридических лиц Беларуси.
Вскоре стало известно, что США вслед за Канадой ввели новые санкции в отношении режима Лукашенко. Об этом сообщает France 24.
Одной из причин новых санкций в Белом доме называют скандал с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую попытались против ее воли вывезти в Минск из Японии после критики в адрес белорусских чиновников.
Вашингтон обвиняет США Национальный олимпийский комитет Беларуси в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе запретов на визы.
В списке санкций есть также ОАО "Беларуськалий". Предприятие называют источником незаконного обогащения режима.
Согласно указу Байдена, под санкции попадают следующие секторы белорусской экономики: транспорт, энергетика, нефтепродукты, калийные удобрения, строительство, транспорт, табак. Также будут заблокированы счета активов соратников Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Великобритания к годовщине псевдовыборов в Беларуси ввела экономические санкции против Минска.
Напомним, акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020-го. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали.