США и Канада вводят новые санкции против Беларуси: в списке НОК и "Беларуськалий"

США и Канада вводят новые санкции против Беларуси: в списке НОК и "Беларуськалий"

Санкции приурочены к годовщине начала жестких репрессий после сфальсифицированных президентских выборов.

Канада ввела новые санкции против Беларуси "в ответ на продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека"

Об этом говорится в сообщении канадского МИД.

Они будут касаться кредитного финансирования, нефтепродуктов и калийной продукции.

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Ограничения затрагивают ключевые сектора беларусской экономики и минимизируют доступ беларусских государственных субъектов к международным финансам. Также речь идет о кредитном финансировании, нефтепродуктах и калийной продукции.

По состоянию на сегодняшний день канадские санкции распространяются на 72 чиновников и 5 юридических лиц Беларуси.

Вскоре стало известно, что США вслед за Канадой ввели новые санкции в отношении режима Лукашенко. Об этом сообщает France 24.

Одной из причин новых санкций в Белом доме называют скандал с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую попытались против ее воли вывезти в Минск из Японии после критики в адрес белорусских чиновников.

Вашингтон обвиняет США Национальный олимпийский комитет Беларуси в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе запретов на визы.

В списке санкций есть также ОАО "Беларуськалий". Предприятие называют источником незаконного обогащения режима.

Согласно указу Байдена, под санкции попадают следующие секторы белорусской экономики: транспорт, энергетика, нефтепродукты, калийные удобрения, строительство, транспорт, табак. Также будут заблокированы счета активов соратников Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Великобритания к годовщине псевдовыборов в Беларуси ввела экономические санкции против Минска.

Напомним, акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020-го. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали.

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