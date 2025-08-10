США и Катар готовят план мира между Израилем и ХАМАС

Сектор Газы / © Associated Press

США и Катар разрабатывают совместный мирный план, который может стать ключом к прекращению войны между Израилем и ХАМАС и освобождению израильских заложников.

Об этом сообщает Axios.

9 августа на испанском острове Ибица спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф провел переговоры с премьер-министром Катара Абдулрахманом аль-Тани. Они обсудили прекращение войны в Газе и освобождение еще 50 находящихся в плену ХАМАС израильских заложников.

США и Катар планируют в течение двух недель предложить Израилю и ХАМАСу комплексный мирный план. Он предполагает как перемирие, так и обмен заложниками.

Этот проект может отсрочить намерения Израиля по поводу наступательной операции в Газе.

Ранее Виткофф подчеркивал, что администрация Трампа выступает за полное урегулирование конфликта.

«Мы настроены на всеобъемлющее решение по принципу „все или ничего“, которое прекратит конфликт полностью, а не частично», — подчеркнул он.

В то же время министр по стратегическому планированию Израиля Рон Дермер 7 августа на заседании военно-политического кабинета сообщил, что в ближайшие недели будет представлен «конечный план» завершения войны в Газе.

По данным израильских СМИ, он поднимал вопрос этого плана еще до принятия решения о захвате города Газа и голосовал за него.

Однако, как отмечает Axios, позиции Израиля и ХАМАС по поводу условий завершения войны остаются очень далекими.

Собеседник подчеркнул, что компромисс могут найти на двустороннем уровне между США и Израилем.

«Наша война — из ХАМАС, а не из США», — подчеркнул он.

В то же время, израильское издание сообщает, что министры от правых партий Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич проголосовали против расширения военной операции, которую поддержал премьер Нетаньяху.

Причиной стал сигнал Нетаньяху о возможной остановке наступления при возобновлении переговоров о перемирии и освобождении заложников.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, по данным источников, не планирует мешать новому плану Израиля по оккупации центральной части сектора Газа.

Мы ранее информировали, что Трамп обвинил Иран во вмешательстве в переговоры между Израилем и ХАМАС.