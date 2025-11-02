США и Китай договорились открыть каналы военной связи - Хэгсет

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин / © Associated Press

США и Китай договорились открыть новые каналы военной связи, чтобы избегать конфликтов и снижать риски эскалации. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в субботу.

Об этом сообщает CNN.

Договоренность была достигнута после встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином на этой неделе в Южной Корее.

По словам Хегсета, он также провел «позитивную встречу» с министром обороны Китая Дун Цзюнем в Малайзии, где стороны обсудили будущую координацию действий.

«Адмирал и я согласились, что мир, стабильность и хорошие отношения — это лучший путь вперед для наших великих и мощных стран. Как сказал президент Трамп, его историческая встреча G2 задала тон для длительного мира и успеха для США и Китая», — написал Хегсет в соцсети X.

Министр также отметил, что стороны запланировали дополнительные встречи для формализации новых механизмов координации.

Встреча между лидерами США и Китая, которую уже окрестили «G2 саммитом», стала частью дипломатических усилий Вашингтона и Пекина по возобновлению диалога на фоне роста геополитического напряжения в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, ранее мы писали о том, что после встречи с Си Цзиньпином Дональд Трамп смягчил давление на Россию. В отличие от Индии, Китая США не требовали сокращения импорта российской нефти.