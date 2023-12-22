США и Китай провели переговоры на уровне начальников штабов после долгого перерыва

В Пентагоне отмечают важность сохранения открытых линий связи между военными США и Китаем.
Новый глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун провел первые переговоры со своим китайским коллегой Лю Чжэньли после прошлогоднего перерыва из-за напряженности вокруг Тайваня.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.
Сообщается, что военные обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности. Американский представитель отметил важность сохранения открытых линий связи между военными США и Китаем.
"Генерал Браун подтвердил важность участия Народно-освободительной армии Китая в предметном диалоге, чтобы снизить вероятность недоразумений", — добавили в Минобороны США.
Отметим, что переговоры между странами на таком уровне состоялись впервые после того, как в июле 2022 года Нэнси Пелоси, тогда бывшей спикером Палаты представителей, посетила Тайвань в августе 2022 года. После визита китайская сторона в знак протеста прекратила контакты.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Китая Си Цзиньпин заявил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену во время их недавнего саммита в Сан-Франциско, что Пекин "воссоединит" Тайвань с материковым Китаем, но сроки еще не определены.
Кроме того, мы ранее информировали, что Белый дом выступил с инициативой попытаться возобновить военные переговоры между Соединенными Штатами Америки и Китаем с тем, чтобы уменьшить напряженность между странами.
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