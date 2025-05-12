США и Китай заключили торговое соглашение: что известно

Флаги США и Китая / © Associated Press

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Правительства США и Китая заключили торговое соглашение. Речь идет, в частности, об изменениях в таможенных ставках.

Об этом сообщает Белый дом.

Как отмечается в совместном заявлении, стороны:

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признают важность своих двусторонних экономических и торговых отношений для обеих стран и мировой экономики;

считают, что продолжение обсуждений имеет потенциал для решения проблем каждой стороны в их экономических и торговых отношениях;

двигаются вперед в духе взаимной открытости, постоянного общения, сотрудничества и взаимоуважения.

Какие меры стороны обязуются принять до 14 мая

Сообщается, что США изменят применение дополнительной адвалорной ставки таможенной пошлины на товары Китая, приостановив ее действие на 24 процентных пункта на начальный период в 90 дней. При этом сохранится остальная адвалорная ставка в размере 10 процентов в соответствии с условиями указанного распоряжения. Речь идет также об отмене измененных дополнительных адвалорных ставок пошлины на эти товары.

«Китай соответственно изменит применение дополнительной адвалорной ставки пошлины на товары из Соединенных Штатов путем приостановления действия 24 процентных пунктов этой ставки на начальный период в 90 дней, сохраняя при этом остаток дополнительной адвалорной ставки в размере 10 процентов на эти товары, отменив измененные дополнительные адвалорные ставки пошлины на эти товары и приняв все необходимые меры для приостановления или отмены нетарифных контрмер», — говорится в сообщении.

После принятия вышеуказанных мер «Стороны создадут механизм для продолжения обсуждения экономических и торговых отношений». Оно может проводиться по очереди в Китае и Соединенных Штатах или в третьей стране по согласию сторон. При необходимости обе стороны могут проводить консультации на рабочем уровне по соответствующим экономическим и торговым вопросам.

Ранее речь шла о том, что США объявили о заключении торгового соглашения с Китаем после двухдневных переговоров в Женеве. которые завершились достижением согласия между сторонами.

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Ожидалось, что утром 12 мая состоится брифинг, в ходе которого представители правительства обнародуют детали договоренностей. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что стороны достигли существенного продвижения по ключевым вопросам переговоров.

Торговый представитель США Джеймисон Грир, в свою очередь, подчеркнул, что быстрый прогресс в переговорах может свидетельствовать о том, что разногласия между сторонами были меньшими, чем предполагалось.