США и НАТО не исключают нападения России на территорию Альянса — Белый дом

США и НАТО не исключают нападения России на территорию Альянса — Белый дом

Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО увеличат расходы на оборону.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в стране не исключается возможность нападения России на территорию НАТО. Это также учитывается и в самом Альянсе.

Об этом сообщает USNews.

"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО учитывают в планировании возможность того, что Россия может напасть на территорию Альянса", — сказал он.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите 24 марта страны-члены Альянса договорились увеличить расходы на свою оборону на фоне российского вторжения в Украину. Генсек подчеркнул, что после вторжения РФ в Украину безопасная среда Альянса изменилась надолго.

Столтенберг также заявил, что Украина получит от НАТО дополнительное оборудование против химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, а также комплекс оборонного вооружения: противотанковые системы, современные системы ПВО и дроны.