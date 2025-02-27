США и Россия обсуждают сотрудничество в Арктике: почему это вызывает тревогу в НАТО

США и Россия в последние переговоры затронули вопросы Арктики, обсуждая разведку природных ресурсов и торговые пути.

По информации Bloomberg, Вашингтон рассматривает возможность сотрудничества с Москвой в сфере энергоносителей, что может отразиться на геополитическом балансе в регионе.

По словам источников, США стремятся использовать Арктику в качестве инструмента, чтобы ослабить союз между Москвой и Пекином. Однако эксперты сомневаются в этом сценарии, поскольку Китай и Россия значительно сблизились в последние годы и поддерживают неограниченное партнерство с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Перспектива сотрудничества с Москвой вызывает тревогу среди европейских союзников США и стран НАТО", — отмечает Bloomberg.

Арктика в последние годы стала стратегически важным регионом, поскольку таяние ледников открывает новые судоходные пути и возможности для добычи энергетических ресурсов. Она граничит с Россией и семью странами НАТО – США, Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией.

По данным Politico, во время переговоров в Саудовской Аравии в феврале 2025 года глава государственного Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что энергетические проекты в Арктике являются одним из ключевых направлений сотрудничества между США и Россией. В конце 2024 года Пентагон опубликовал новую Арктическую стратегию, в которой отмечалось об угрозе сближения России и Китая.

“Арктика – ключевой регион для Китая. Пекин еще в 2018 году объявил себя "приарктическим государством" и активно развивает Полярный шелковый путь", — отмечает Bloomberg. В то же время непонятно, как это сотрудничество согласовывается с санкционной политикой Запада в отношении РФ.

Напомним, 27 февраля, в Стамбуле состоится встреча представителей США и России – вторая за последние несколько недель. Однако Украину на этой встрече вроде бы не будут обсуждать.

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