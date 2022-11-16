США и Россия отдельно друг от друга согласились, что в Польше упала ракета украинского ПВО — The Guardian

Байден ранее назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России.

США и Россия, якобы, отдельно друг от друга согласовали то, что падение ракет в Польше, якобы, было вызвано работой украинской ПВО, как работала на перехват российских ракет, которыми оккупанты атаковали регионы Украины 15 ноября.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

"Похоже, США и Россия отдельно друг от друга согласились, что ракета, которая во вторник (15 ноября. — Ред.) ударила по польскому селу, убив двух человек, была частью противовоздушной обороны Украины, пытавшейся отразить российскую ракетную атаку на Украину", — пишет издание.

The Guardian приводит заявление Министерства обороны России, которое традиционно отрицало какие-либо обстрелы и утверждает, что их оккупационные войска якобы не стреляли нигде в радиусе 35 км от украинско-польской границы. В Москве убеждают, что это "является сознательной провокацией с целью эскалации ситуации". Оккупанты традиционно обвинили Украину в преступлении.

Кроме того, президент США Джо Байден ранее назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. Американский президент подчеркнул, что сначала хочет выяснить, что именно произошло, а затем определиться со следующим шагом.

"Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование. Но по линиям траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы увидим", — сказал Байден, общаясь с прессой на Бали.

В то же время, Reuters со ссылкой на источник в НАТО, утверждает, что Байден, мол, сказал союзникам по Альянсу, что эта "ракета была украинской противовоздушной обороной".

Следует отметить, что инцидент произошел в Польше в Люблинском воеводстве в селе Пшеводуве, что в шести километрах от границы с Украиной. Кроме того, российские оккупанты 15 ноября обстреляли Львовщину.

Что известно о падении ракеты в Польше

Польские СМИ 15 ноября сообщили, что на территории Польши рухнули ракеты. В результате погибли два человека.

МИД страны подтвердил, что это ракеты производства РФ.

Польский лидер Анджей Дуда на брифинге указал на то, что "нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный телефонный разговор с Анжеем Дудой, заявил, что они обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты. Зеленский подчеркнул, что Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России – террористки.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждал, что Россия пытается продвигать фейк о том, что якобы украинская ракета ПВО вызвала взрывы в Польше возле села Пшеводув. Кулеба подчеркнул, что это неправда, и напомнил о сбитии Россией пассажирского лайнера "Боинг 777".

В связи с инцидентом в Польше повысили боеготовность военных, президент Польши Анджей Дуда 16 ноября созывает местное СНБО.

Читайте также: