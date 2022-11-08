США и Россия планируют возобновить переговоры по ядерному оружию — Bloomberg

США и Россия планируют возобновить переговоры по инспекциям объектов ядерного оружия. Они были приостановлены после того, как РФ напала на Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

Представитель Государственного департамента США подтвердил, что встреча Двусторонней консультативной комиссии готовится, но отказался сказать, когда и где она состоится, за исключением того, что она состоится не в Женеве, как обычно.

Информаторы издания в Москве сообщили, что Каир является возможным местом проведения этой встречи, поскольку Швейцария присоединилась к санкциям против России из-за войны против Украины. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков отказался от комментариев.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что у США были контакты на высоком уровне с Россией, но отказалась комментировать сообщение о том, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан недавно провел тайные переговоры с помощниками диктатора Владимира Путина, пытаясь избежать ядерной эскалации. Ранее Россия не допустила инспекторов из США к своим объектам ядерного оружия, ссылаясь на визовые ограничения для россиян, из-за которых, по словам агрессора, они не могли добраться до США.

Ядерная истерия в России

Россия с начала полномасштабной войны пытается запугать Украину использованием ядерного оружия.

В разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном диктатор Путин заявил, что бомбардировка атомными бомбами японских городов Хиросима и Нагасаки продемонстрировала, что "не нужно атаковать большие города для того, чтобы победить". Это насторожило французского лидера.

В Институте изучения войны считают, что "ядерные игры" Москвы не помогут посадить Украину за стол переговоров с РФ и не влияют на общественную волю украинцев.

Читайте также: