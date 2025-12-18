Переговоры по Украине / © ТСН.ua

В эти выходные в американском Майами предстоят переговоры между представителями США и России, посвященные возможному прекращению войны между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

По данным журналистов, американская администрация планирует представить российской стороне результаты последнего раунда консультаций в Берлине, где обсуждался обновленный мирный план по Украине. Вашингтон постарается убедить Кремль согласиться с новыми предложениями о прекращении боевых действий.

Кто будет представлять стороны на встрече

Ожидается, что в состав российской делегации войдет глава российского фонда национального благосостояния Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять специальный посланник администрации Дональда Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер.

По информации источников, переговоры в Майами рассматриваются как отдельное дипломатическое мероприятие и не связаны непосредственно с другими международными форматами по Украине.

В конце этой недели в Майами также прибудет украинская делегация во главе с советником по национальной безопасности Рустемом Умеровым. Она проведет отдельные переговоры с американскими представителями — Виткоффом и Кушнером.

В то же время, по данным Axios , пока не планируется трехсторонняя встреча с участием США, Украины и России. Переговорные треки остаются разделенными, что вызывает вопрос о реальном влиянии Киева на обсуждение возможного прекращения войны.

В США заявляют, что в ближайшее время планируют созвать группу военных чиновников поддерживающих Украину стран. Цель — детальная проработка технических аспектов безопасности и территориальных вопросов при возможном прекращении огня.

При этом переговоры между США и Россией в Майами, по оценкам Politico, проходят параллельно и не входят в этот формат, что свидетельствует о сложной многоуровневой дипломатии вокруг войны.

Какая позиция Европы

Европейские лидеры за последние две недели активно обсуждали возможные гарантии безопасности для Украины. Среди идей — создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии фронта, а также обязательства по подготовке украинских военных и контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Один из европейских чиновников на условиях анонимности отметил, что коалиционным силам могут поручить использование самолетов и беспилотников для мониторинга линии фронта. Часть военных, вероятно, будет размещена на западе Украины — для помощи в восстановлении и обучении Вооруженных сил, а не для участия в боевых действиях.

Встреча США и России в Майами может стать важным дипломатическим сигналом, однако отсутствие общего формата с участием Украины вызывает беспокойство экспертов. Пока неясно, готова ли Москва идти на реальные компромиссы, а также какую роль в этом процессе будет играть Киев.

Напомним, полковник СБУ и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявлял, что Россия не заинтересована в реальном завершении войны и использует мирные переговоры как способ затягивания времени и давления на Украину и Запад. По его словам, так называемый «мирный план» содержит положения, выгодные Кремлю, в частности, фактическое признание контроля РФ над оккупированными территориями, замораживание линии фронта и отказ Украины от вступления в НАТО.

Костенко отмечал, что детали плана остаются закрытыми даже для парламента, а Россия традиционно манипулирует переговорным процессом, закладывая у него ключевые для себя требования по территориям. Он также предостерег от идеи серой зоны, которая может создать дополнительные риски безопасности. По его убеждению, нынешний момент неудачен для подписания любых договоренностей как для Украины, так и из-за отсутствия реальной готовности Москвы к миру.