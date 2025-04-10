США и Россия провели обмен заключенными: кто такие Карелина и Петров

Освобожденная россиянами заключенная Ксения Карелина / © Associated Press

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В Абу-Даби 10 апреля США и Россия провели обмен заключенными. Россияне освободили Ксению Карелину, а американцы в ответ — Артура Петрова.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что обмен заключенными стал свидетельством постепенного возобновления доверия между российской и американской сторонами на фоне попыток достичь договоренности по завершению войны в Украине.

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Сообщается, что освобожденная Ксения Карелина — гражданка США и России. Ее в 2024 году приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Причиной стал денежный перевод в менее 100 дол. на счет украинской благотворительной организации, зарегистрированной в США.

Что касается освобожденного Артура Петрова, то он — гражданин Германии и России, который в 2023 году был арестован на Кипре по запросу США. Мужчину подозревали в незаконном экспорте чувствительной микроэлектроники.

«Сегодня президент США Дональд Трамп возвращает домой из России еще одного неправомерно задержанного американца. Я горжусь сотрудниками ЦРУ, которые вовсю работали над этой задачей, и мы благодарны правительству ОАЭ, которое способствовало обмену», — заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

К славе, 10 апреля в Стамбуле проходят российско-американские переговоры. В Москве анонсировали, что они будут касаться возобновления прямого авиасообщения между РФ и США, а также возвращения российской дипломатической собственности, «захваченной» в 2016 году.