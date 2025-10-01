- Дата публикации
США и Россия снова встретятся: когда состоятся переговоры и какая цель
Москва и Вашингтон готовят новую встречу, но речь не идет о завершении войны в Украине
Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что третий раунд переговоров с Вашингтоном по устранению «раздражителей» в отношениях обеих стран пройдет в ближайшие месяцы.
Об этом пишет SkyNews.
«До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это находится в процессе обсуждения», — сказал Рябков в комментарии росСМИ.
Эти переговоры направлены исключительно на обсуждение двусторонних вопросов, которые Москва называет «раздражителями», и пути их преодоления.
Следует отметить, что речь не идет о переговорах по завершению войны в Украине. В последний раз вопросу российской агрессии была посвящена состоявшаяся еще в августе встреча лидеров стран на Аляске.
Напомним, однако, Москва заявила, что разная риторика из Вашингтона не противоречит желаниям США урегулировать войну в Украине. Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что Кремль видит, как президент Трамп сохраняет политическую волю прилагать усилия для мирного урегулирования. По словам Пескова, Москва поддерживает эти усилия и по-прежнему открыта для начала мирных переговоров.