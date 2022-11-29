США и Россия во время войны в Украине только один раз воспользовались горячей линией "деконфликтной ситуации"

Линия связи, созданная между военными Соединенных Штатов и России в начале войны Москвы против Украины, была использована только один раз.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию американского чиновника.

Чиновник, имени которого не называют, сказал, что США инициировали звонок через линию "деконфликтной ситуации", чтобы сообщить о своей обеспокоенности российскими "военными операциями" вблизи критической инфраструктуры в Украине.

О деталях инцидента, приведшего к звонку на линию, соединяющую Европейское командование Вооруженных сил США и Центр управления национальной обороной России, речь не идет.

Чиновник отказался от уточнения, но сказал, что она не была использована, когда ошибочная ракета упала в Польше 15 ноября.

"Взрыв, вероятно, повлекла за собой украинская ракета противовоздушной обороны, но окончательную ответственность несет Россия, поскольку она начала войну в конце февраля, заявили в НАТО", — говорится в сообщении.

Напомним, в Белом доме заявили, что администрация Джо Байдена не ведет непубличных переговоров с Россией по Украине.

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