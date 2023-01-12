США и союзники готовят новые санкции против российской нефтяной промышленности — WSJ

Санкции против российских нефтепродуктов начнут действовать 5 февраля
США вместе со странами союзниками готовят против России новые санкции за ее агрессию против Украины, которые будут направлены на ограничения экспорта нефтепродуктов.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
В сообщении указывается, что на проходивших в течение последней недели встречах в Европе чиновники из Министерства финансов США обсуждали механизмы действия новых санкций против российских нефтепродуктов, которые начнут действовать с 5 февраля.
Источники издания сообщают, что в настоящее время достигнута договоренность ввести два лимита на российские нефтепродукты. Один из них будет действовать на дорогие товары, в том числе на горючее, а ниши на дешевые.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ограничения цены на российскую нефть доходы Москвы от экспорта уменьшились примерно на 160 миллионов евро (172 миллиона долларов) в день.
Кроме того, мы ранее информировали, что потолок цен обрушил экспорт российской нефти морским путем на четверть по сравнению со средними показателями предыдущих периодов.