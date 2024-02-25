США и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов

Соединенные Штаты, Великобритания и их союзники нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене.

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Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.

"Военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии нанесли удары по военным объектам на подконтрольных хуситам территориях Йемена", — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что коалиция нанесла удары в восьми объектах, среди которых подземные склады оружия, ракетные базы, комплексы БпЛА, систем ПВО, радаров и вертолет.

Уточняется, что "удары были нанесены с целью дальнейшего подрыва и ослабления возможностей поддерживаемого Ираном ополчения Хути совершать дестабилизирующие и безрассудные нападения на американские и международные суда, следующие через Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив".

"Соединенные Штаты без колебаний будут принимать меры, если это будет необходимо, чтобы защитить жизнь и свободный поток торговли на одном из наиболее важных водных путей в мире. Мы продолжим четко давать понять хуситам, что они будут отвечать за последствия, если не прекратят свои незаконные нападения," которые вредят экономике Ближнего Востока, наносят ущерб окружающей среде и препятствуют доставке гуманитарной помощи в Йемен и другие страны", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что США вместе с Великобританией и рядом стран нанесли новые удары по хуситам.

Кроме того, мы ранее информировали, что Хуситы снова атаковали судно в Красном море.

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