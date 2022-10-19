США и союзники созывают заседание Совбеза ООН из-за поставок иранских дронов в Россию — Reuters

Соединенные Штаты поддерживают позицию Украины, которая утверждает, что Иран нарушает резолюцию Совбеза ООН по ограничению на экспорт ракет и связанных с ними технологий.

В среду, 19 октября, США, Великобритания и Франция планируют обсудить возможные поставки Ираном оружия в Россию на закрытом заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

На заседании речь пойдет о резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая хоть больше и не запрещает Ирану экспорт обычного вооружения, но содержит ограничения на ракеты и связанные с ними технологии. Этот запрет будет действовать до октября 2023 года и может включать в себя экспорт и закупку передовых военных систем, таких как беспилотники.

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В письме к ООН, направленном Украиной во вторник, 18 октября, говорится, что "БПЛА Mohajer и Shahed соответствуют параметрам", предусмотренным в резолюции 2231, "поскольку они способны достигать дальности, равной или превышающей 300 километров".

Кроме того Украина пригласила экспертов ООН проверить сбитые беспилотники иранского происхождения, которые Россия использовала для нападения на украинские города.

Тегеран отрицает поставки беспилотников Москве, а Кремль не комментирует эту информацию. Вашингтон считает отрицание Ирана ложью.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии.

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