Военная помощь США / © ТСН.ua

Соединенные Штаты обсуждают с Украиной соглашение о приобретении американского оружия, которое может достичь 100 миллиардов долларов.

Об этом сообщает NBS News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По этому соглашению, Киев сможет покупать американское оружие, а в обмен на это Соединенные Штаты получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.

Американскую сторону на этих переговорах якобы представляет генерал ВВС Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов. Упомянутое соглашение является одним из элементов более широкого обсуждения, в котором говорится о сдерживании России, обучении украинских военных и сотрудничестве в оборонной промышленности.

Как сообщил анонимный собеседник издания, через неделю после встречи Трампа с Путиным на Аляске Кейн проинформировал американского президента о четырех вариантах гарантий безопасности для Украины и рекомендовал наиболее прогрессивный подход.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт в своем заявлении для NBC News не уточнила деталей этого плана.

«Президент Трамп является тем, кто принимает решения. Из уважения к текущим дипломатическим переговорам Белый дом не собирается опережать его в этих важных вопросах», — написала она в своем ответе.

Собеседники NBC News, знакомые с ходом переговоров, не сказали, что Трамп одобрил или исключил любой из вариантов.

Напомним, недавно США одобрили продажу Украине крылатых ракет ЕРАМ, дальность полета которых составляет 240-450 километров. Это стало первой крупной продажей оружия, принятой администрацией Трампа.