США и Украина обсуждают улучшенное соглашение о полезных ископаемых: Axios о новых деталях

По информации Axios, источники с обеих сторон теперь говорят, что сделка выглядит более вероятной.

Администрация Трампа предоставила Украине улучшенный проект соглашения между полезными ископаемыми после того, как президент Владимир Зеленский разозлил Трампа, отклонив его первоначальное предложение.

Об этом сообщили американскому изданию Axios украинский чиновник, чиновник США и три осведомленных источника на условиях анонимности.

Почему это важно

Издание напоминает, что разногласия по соглашению о полезных ископаемых Украины помогли спровоцировать более широкий кризис в отношениях между Киевом и Вашингтоном на этой неделе, когда Трамп осудил Зеленского как "диктатора", а Зеленский обвинил Трампа в потреблении российской дезинформации.

Что известно о новом соглашении

По информации Axios, источники с обеих сторон теперь говорят, что сделка выглядит более вероятной.

Осведомленный источник сообщил, что несколько помощников Зеленского поощряли его подписать обновленное предложение во избежание дальнейшего столкновения с Трампом и разрешить президенту США оправдать дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

"В последнем проекте были существенные улучшения, и он отвечает украинскому законодательству", – сказал источник.

Советник по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил журналистам в четверг, что Зеленскому нужно "вернуться к переговорам" по вопросу полезных ископаемых.

"Это переговоры. А в переговорах вы ведете переговоры. Украина хочет вести переговоры о полезных ископаемых, поэтому мы об этом говорим", – сказал представитель Белого дома.

Украинский чиновник, официальный представитель США и два осведомленных источника сообщили Axios, что в последние дни продолжались переговоры, и Штаты представили Украине обновленную версию, решившую некоторые беспокойства Зеленского.

Другой источник сообщил, что некоторые статьи, касающиеся украинцев, в частности, что соглашение находится под юрисдикцией суда Нью-Йорка, были удалены.

"Эпопея" с соглашением о полезных ископаемых

Соглашение о полезных ископаемых прямо не связано с каким-либо урегулированием прекращения войны в Украине, но на этой неделе эти две проблемы драматически столкнулись.

Согласно двум источникам, читавшим оригинальный проект, в предыдущем проекте соглашения говорится, что 50% полученных доходов будет передано США, что соглашение будет под юрисдикцией суда Нью-Йорка, и соглашение будет иметь преимущество перед любыми другими торговыми соглашениями Украины.

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Во время их встречи Бессент сказал Зеленскому, что Трамп настоял на том, чтобы он немедленно подписал его. Зеленский сказал Бессенту, что не может подписать соглашение, которое только что получил.

Украинская сторона также была разочарована тем, что американский проект не содержит никаких гарантий безопасности для Украины и что он навязывался им в то время, когда Киев также был исключен из американо-российских переговоров.

По информации издания, несколько дней спустя, когда Зеленский встретился с вице-президентом Венсом и государственным секретарем Марко Рубио в Мюнхене, они представили ему менее обязывающий проект меморандума о взаимопонимании по добыче полезных ископаемых, сказал украинский чиновник.

Зеленский сказал Венсу и Рубио, что не может подписать, поскольку по украинской конституции такое соглашение должно быть одобрено парламентом.

"Для нас это была новость, о которой команда Зеленского никогда не сообщала нам до этой встречи", — сказал представитель администрации Трампа. "Казалось, это было недобросовестно".

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