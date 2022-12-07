США и Великобритания объединились для сокращения зависимости от экспорта энергоносителей из РФ: детали

Соединенные Штаты Америки и Великобритания в среду, 7 декабря, объявили о создании партнерства, предусматривающего совместную работу по сокращению глобальной зависимости от экспорта российских энергоносителей, стабилизацию энергорынков и активизацию сотрудничества в области энергоэффективности, ядерной и возобновляемой энергетики.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Страны будут совместно работать, чтобы повысить энергетическую безопасность и снизить цены в рамках нового энергетического партнерства.

"Это партнерство снизит цены для британских потребителей и поможет раз и навсегда покончить с зависимостью Европы от российской энергии", – заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

США собираются в рамках партнерства экспортировать как минимум 9-10 млрд куб.м сжиженного природного газа в 2023 году через британские терминалы. Группа также будет работать над уменьшением глобальной зависимости от нефти и газа из России.

Сотрудничество стран в новом направлении состоялось после встречи премьер-министра Риши Сунака и президента Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии, где они согласились продолжить работу по удовлетворению наших краткосрочных энергетических потребностей и возглавить усилия по ускорению энергетического перехода.

Запрет на поставку российской нефти в ЕС

В понедельник, 5 декабря, официально вступило в силу решение о эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского союза. Эмбарго на российскую нефть было согласовано еще в мае, исключение было сделано только для Болгарии и нефти, которая будет поставляться по трубопроводу "Дружба".

Также начала действовать ограниченная цена на нефть из России. Следовательно, российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей $60 за баррель.

Однако, по данным СМИ, Россия придумала схему как можно обойти нефтяные санкции. Кремль формирует "теневой флот". Страна-агрессор купила более 100 судов для ее перевозки.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет платить минимальную цену за российскую нефть.

Как пишет Financial Times, Европейская комиссия рассматривает в новом пакете санкции против российского горнодобывающего сектора экономики России.

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