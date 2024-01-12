США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене ракетами "Томагавк" — Associated Press

По состоянию на сегодняшний день обстрелы прекратились, но они могут продолжиться при необходимости.

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли массированный ответный удар против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.

Об этом пишет Associated Press

Американские и британские военные бомбили более десятка объектов, которые использовали поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене, нанеся массированный ответный удар, используя ракеты «Томагавк» и истребители с боевых кораблей, сообщили Associated Press несколько официальных лиц США. Военные объекты включали в себя материально-технические центры, системы противовоздушной обороны и места хранения оружия.

Журналисты Associated Press в столице Йемена Сани услышали четыре взрыва утром в пятницу по местному времени, но не заметили никаких признаков боевых самолетов. Два жителя Ходида, Амин Али Салех и Хани Ахмед, сказали, что слышали пять сильных взрывов. Ходиед находится на берегу Красного моря и является крупнейшим портовым городом, который контролируют хуситы.

Эти удары стали первым военным ответом США на постоянную кампанию нападений беспилотников и ракет на коммерческие корабли с начала войны Израиля и ХАМАСа.

Скоординированное военное нападение произошло только через неделю после того, как Белый дом и ряд стран-партнеров объявили последнее предупреждение хуситам прекратить нападения или столкнуться с потенциальными военными действиями. Чиновники подтвердили удары на условиях анонимности для обсуждения военных операций.

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Похоже, что предупреждение оказало, по крайней мере, некоторое кратковременное влияние, поскольку атаки прекратились на несколько дней. Однако во вторник повстанцы-хуситы выпустили крупнейший в истории обстрел из беспилотников и ракет по судам в Красном море, а корабли США и Великобритании и американские истребители в ответ сбили 18 беспилотников, две крылатые ракеты и противокорабельную ракету. А в четверг хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету в Аденский залив.

Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.

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