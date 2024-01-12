США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене ракетами "Томагавк" — Associated Press

По состоянию на сегодняшний день обстрелы прекратились, но они могут продолжиться при необходимости.
Вооруженные силы США и Великобритании нанесли массированный ответный удар против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.
Об этом пишет Associated Press
Американские и британские военные бомбили более десятка объектов, которые использовали поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене, нанеся массированный ответный удар, используя ракеты «Томагавк» и истребители с боевых кораблей, сообщили Associated Press несколько официальных лиц США. Военные объекты включали в себя материально-технические центры, системы противовоздушной обороны и места хранения оружия.
Журналисты Associated Press в столице Йемена Сани услышали четыре взрыва утром в пятницу по местному времени, но не заметили никаких признаков боевых самолетов. Два жителя Ходида, Амин Али Салех и Хани Ахмед, сказали, что слышали пять сильных взрывов. Ходиед находится на берегу Красного моря и является крупнейшим портовым городом, который контролируют хуситы.
Эти удары стали первым военным ответом США на постоянную кампанию нападений беспилотников и ракет на коммерческие корабли с начала войны Израиля и ХАМАСа.
Скоординированное военное нападение произошло только через неделю после того, как Белый дом и ряд стран-партнеров объявили последнее предупреждение хуситам прекратить нападения или столкнуться с потенциальными военными действиями. Чиновники подтвердили удары на условиях анонимности для обсуждения военных операций.
Похоже, что предупреждение оказало, по крайней мере, некоторое кратковременное влияние, поскольку атаки прекратились на несколько дней. Однако во вторник повстанцы-хуситы выпустили крупнейший в истории обстрел из беспилотников и ракет по судам в Красном море, а корабли США и Великобритании и американские истребители в ответ сбили 18 беспилотников, две крылатые ракеты и противокорабельную ракету. А в четверг хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету в Аденский залив.
Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.
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