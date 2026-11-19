Венесуэла / © pixabay.com

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Соединенные Штаты и Венесуэла подписали соглашение о военном партнерстве. Об этом министр обороны США Пит Гегсет заявил 18 ноября во время визита в Каракас, где встретился с временной президентом Делси Родригес, сообщает Reuters .

По словам Гегсета, сотрудничество будет охватывать совместные учения, обмен разведывательной информацией и усиление военных возможностей. Родригес заявила, что партнерство поможет противодействовать общим угрозам и улучшит подготовку венесуэльских вооруженных сил. Подробных условий стороны не раскрыли.

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Глава Пентагона также анонсировал активизацию совместных действий против группировок, причастных к наркоторговле. Это его первый визит в Венесуэлу после январской операции американских спецназовцев, во время которой отстранили от власти Николаса Мадуро.

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Ранее сообщалось, что договор между США и Венесуэлой позволит американским компаниям разрабатывать группу венесуэльских месторождений .

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп заявил, что может баллотироваться в президенты Венесуэлы, ведь якобы есть там высокие рейтинги .

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