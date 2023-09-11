США и Вьетнам стали стратегическими партнерами: подписано историческое соглашение

В воскресенье, 10 сентября, президент Соединенных Штатов Джо Байден и лидер Вьетнама Нгуен Фу Чонг подписали соглашение, поднимающее отношения между двумя странами на уровень стратегического партнерства. Такое сотрудничество является новым шагом вперед в плане США противостоять Китаю.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Исторический визит

Спустя полвека после продолжительного и жестокого конфликта времен холодной войны президент США Джо Байден прибыл в Ханой на церемонию, организованную правящей коммунистической партией Вьетнама, на которой школьники размахивали американскими флагами, а почетный караул салютовал американскому лидеру.

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Генеральный секретарь Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг, которому исполнилось 79 лет, приветствуя 80-летнего президента США в штаб-квартире партии, сказал: "Вы ни на день не состарились, и я бы сказал, что вы выглядите даже лучше, чем раньше".

После встречи в Ханое Байден сказал журналистам, что партнерство с Вьетнамом является частью стремления "продемонстрировать нашим индо-тихоокеанским партнерам и всему миру, что Соединенные Штаты являются тихоокеанским государством, и мы никуда не уходим".

В чем значение соглашения США и Вьетнама

На практике заключенное соглашение направлено на увеличение производства полупроводников во Вьетнаме, который уже зарекомендовал себя как важный региональный производственный центр и некоторые американские компании, такие как Intel, рассматривают как альтернативное Китаю направление производства.

Байден считает производство микропроцессоров ключевым вопросом для экономики и безопасности США, особенно учитывая значительное доминирование Китая на рынке и вероятность того, что цепи поставок могут быть нарушены.

В то же время подписание соглашения не означает, что Ханой станет верным союзником Вашингтона, поскольку Вьетнам поддерживает внешнюю политику баланса между великими государствами, известную как "бамбуковая дипломатия" — азиатская страна колеблется то в ту, то в другую сторону в зависимости от обстоятельств.

Вьетнам имеет соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Китаем с 1988 года, а в 2001 году он заключил подобное соглашение с Россией.

При чем здесь Китай

США и Вьетнам стали стратегическими партнерами в то время, когда обе страны сталкиваются с ростом напряжения в отношениях с Китаем.

В частности, Байден считает Пекин крупнейшим конкурентом США, тогда как Вьетнам имеет территориальный спор с Китаем за суверенитет двух архипелагов в Южно-Китайском море, иногда приводящий к инцидентам между вьетнамскими рыболовными судами и китайскими патрульными кораблями.

Напомним, президент США Джо Байден недавно заявил, что экономический спад в Китае может снизить любое желание Пекина вторгнуться на Тайвань.

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